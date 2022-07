Campeão de Wimbledon, Rybakina é aclamado por gesto altruísta — CMIO Esportes

A russa Elena Rybakina revelou que rejeitou um bônus do tênis cazaque

A campeã de Wimbledon, nascida em Moscou, Elena Rybakina, de 23 anos, rejeitou um pagamento de bônus de seu país adotivo, o Cazaquistão, após sua virada histórica na quadra central de Wimbledon na semana passada, em vez disso, disse a seus chefes de tênis cazaques para canalizar o dinheiro para o desenvolvimento de jogadores juniores e para financiar abrigos de animais no país.

Rybakina conquistou a vitória mais impressionante de sua carreira sob o sol de Londres no último sábado, quando derrotou Ons Jabeur da Tunísia em três sets para conquistar sua primeira vitória no Grand Slam, representando o Cazaquistão na quadra depois de mudar de nacionalidade da Rússia antes de seu 20º aniversário.

Essa decisão, tomada há vários anos, a ajudou a contornar a proibição geral imposta por Wimbledon a jogadores da Rússia e da Bielorrússia; a mais recente sanção esportiva imposta aos dois países após a ação militar russa na Ucrânia, iniciada no final de fevereiro.

Mas, em vez de inchar um pouco mais os bolsos depois de sua conquista histórica na quadra de grama, Rybakina disse a figuras da Federação de Tênis do Cazaquistão que ela quer ver quaisquer bônus financeiros que ela seja elegível para receber, em vez disso, ser gasto no que ela considera. valer as causas.

“Em primeiro lugar, é claro, eu gostaria de ajudar os juniores, a maior parte do dinheiro será para eles”, disse Rybakina em entrevista coletiva no Cazaquistão, via Astana Times.

“E o segundo ponto importante para mim: eu estava no abrigo de animais e fiquei muito emocionado com isso, então gostaria de alocar dinheiro para o abrigo de animais.”

Muito se falou sobre a mudança de nacionalidade de Rybakina na última semana. A estrela nascida em Moscou, que ainda vive na Rússia, foi tentada por uma oferta do tênis cazaque para representá-los no cenário mundial depois que eles prometeram apoiá-la financeiramente e fornecer-lhe treinamento individual de alto nível.

Falando no evento, Rybakina dobrou sua decisão e afirmou com firmeza que não se arrepende de adotar um novo país de origem no Cazaquistão.

“A transição da carreira profissional de juniores para adulto é muito difícil,” ela disse. “Além do fato de você ter que ter uma boa equipe ao seu redor, nem todos conseguem continuar no nível profissional e apenas algumas pessoas chegam ao topo.

“Tenho tido muita sorte nesse aspecto.

“Nos encontramos e, no final das contas, estou muito feliz que minha jornada continue exatamente com o Cazaquistão. A história está acontecendo junto graças ao Cazaquistão. Muito obrigado pelo seu apoio.”