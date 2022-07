Rogan marca Griner como prisioneiro político — CMIO Esportes

O controverso podcaster e analista do UFC Joe Rogan entrou na disputa sobre a jogadora de basquete presa Brittney Griner e a chamou de “prisioneiro político”.

Griner está sob custódia russa desde 17 de fevereiro depois de ser encontrada com um cartucho de vape em sua bagagem que continha 0,702 gramas de cannabis.

O duas vezes medalhista de ouro olímpico estava retornando à Rússia para jogar pelo UMMC Ekaterinburg na pré-temporada da WNBA.

Declarando-se culpada de suas acusações na semana passada, ela está atualmente em julgamento com sua próxima audiência adiada para 26 de julho.

Dando seus dois centavos na disputa, porém, Rogan franco disse que a situação de Griner era “horrível” e “por nada”.

“É como se ela fosse a forma mais clara de prisioneira política”, ele acrescentou em seu podcast Joe Rogan Experience.

“Não sou uma pessoa muito política, nesse sentido”, admitiu Rogan.

“Gostaria de vê-los resolver isso. Mas acho que é apenas uma parte de um problema maior.”













Os comentários de Rogan contrastam com os do Kremlin, que nega que a detenção de Griner tenha motivação política.

“Os fatos dizem que este eminente atleta foi detido com drogas ilegais que continham substâncias entorpecentes”, explicou o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov conforme citado pela RIA na virada de julho.

“A legislação russa tem tais (leis) que prevêem punições para tais crimes, mas, novamente, isso é apenas uma declaração.

“Foi com isso que ela foi detida e o que está em nossa legislação”,

Peskov então acrescentou que a prisão de Griner “não pode ser politicamente motivado, com base no que acabei de dizer.”













Também houve sugestões de que a Rússia manteve Griner detido para negociar uma troca de prisioneiros na qual a Rússia também não está interessada no momento e nem sequer pensará em discutir até que Griner seja sentenciado.

Além disso, os EUA foram avisados ​​de que pressionar para tentar conceder a libertação de Griner é “Fútil”.

“Pedimos às autoridades dos EUA que não explorem esse assunto delicado que afeta o destino de certos indivíduos e os aconselhamos a abandonar as tentativas fúteis de nos pressionar”, disse. disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, esta semana, de acordo com a Interfax, ao responder a uma pergunta sobre se as negociações de troca de prisioneiros já haviam começado.

Zakharova também pediu a Washington que “trabalhar através de canais estabelecidos” e salientou que o processo “simplesmente não vai funcionar de outra maneira.”













“Quando o trabalho real está em andamento, não é acompanhado por esse hype na mídia, esta é apenas uma campanha de informação clássica. Lamentamos que os Estados Unidos estejam seguindo esse caminho, em vez de um diálogo profissional não público”, Zakharova continuou.

O alerta de Zakharova veio uma semana depois que o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, criticou os EUA por criarem “moda” em torno de americanos condenados na Rússia e observou que enviar cartas ao presidente americano Joe Biden, como Griner fez em 4 de julho, não ajudará em nada.

Em vez de, “uma percepção séria do lado americano dos sinais que eles receberam da Rússia, de Moscou, através de canais especializados” é necessário e seu uso só deve ser considerado após o término do caso de Griner, delineou Ryabkov.