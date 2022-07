Chelsea fecha acordo para zagueiro de ‘elite’ – CMIO Esportes

O Chelsea, gigante da Premier League, competiu com a contratação do capitão senegalês Kalidou Koulibaly, 31, do time italiano Napoli, enquanto os londrinos novamente tiram o talão de cheques enquanto continuam a fazer a transição para fora da era Roman Abramovich.

Um zagueiro rápido e poderoso, Koulibaly foi convocado da Serie A para reforçar as fileiras defensivas do técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, depois que ele perdeu os serviços de Antonio Rudiger e Andreas Christensen, bcogs cruciais que se mudaram para os times espanhóis Real Madrid e Barcelona, ​​respectivamente em transferências gratuitas nas últimas semanas.

Ele assinou um contrato de quatro anos, com a taxa de transferência relatada em £ 32 milhões (US $ 38 milhões).

“Estou muito feliz por estar aqui com esta equipa no Chelsea,“ disse Koulibaly depois de assinar seu contrato com os Blues.

“É um time grande no mundo e meu sonho sempre foi jogar na Premier League. O Chelsea veio primeiro para me pegar em 2016, mas não conseguimos. Agora, quando eles vieram até mim, aceitei porque eles realmente me queriam vir para a Premier League para jogar por eles.

“Quando falei com meus bons amigos Edou [Mendy] e Jorginho facilitaram minha escolha.“

Koulibaly representa um golpe de transferência significativo para o novo regime de Todd Boehly em Stamford Bridge.

O empresário norte-americano, que é sócio do time de beisebol Los Angeles Dodgers, sucedeu ao ex-proprietário Roman Abramovich na diretoria do Chelsea depois que o bilionário russo optou por colocar o clube no mercado aberto logo após o lançamento da operação militar da Rússia na Ucrânia .

Abramovich foi posteriormente punido com sanções pelo governo do Reino Unido, que foram projetadas para restringir a capacidade do clube de realizar negócios do dia-a-dia.

Mas com essas sanções agora suspensas sob a nova propriedade do clube, Boehly agiu rapidamente para fornecer a Tuchel os reforços necessários para ajudar a preencher a lacuna entre o Chelsea e o campeão da Premier League Manchester City, bem como o desenfreado time de Jurgen Klopp, o Liverpool.

A mudança para Koulibaly ocorre logo depois que o Chelsea também confirmou o acordo para contratar o internacional inglês Raheem Sterling, do Manchester City.

“Kalidou Koulibaly é um dos defensores de elite do mundo e estamos muito satisfeitos em recebê-lo no Chelsea.,“ Boehly anunciou em um comunicado.

“Um grande líder e um jogador de equipe exemplar, Kalidou traz uma riqueza de experiência e atributos que beneficiarão nosso elenco e o clube como um todo”.

Koulibaly fez 317 jogos em oito temporadas com o Napoli, vencendo uma Coppa Italia e uma Supercoppa Italia durante seu tempo na Itália. Ele também foi nomeado para a equipe do ano da Serie A em quatro ocasiões, além de ser coroado como o melhor defensor da Serie A na temporada 2018-19.

Ele também jogou 62 partidas pela seleção do Senegal e foi o capitão da equipe na vitória na Copa das Nações Africanas de 2021.