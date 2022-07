Polícia do Reino Unido investiga revelações de tráfico da lenda olímpica — CMIO Esportes

Quatro vezes medalhista de ouro olímpico Mo Farah afirma que foi contrabandeado para o Reino Unido quando criança

A Polícia Metropolitana do Reino Unido lançou uma investigação sobre as alegações de Mo Farah de que ele foi traficado para a Grã-Bretanha e forçado a uma vida de servidão doméstica aos nove anos de idade.

O corredor quatro vezes campeão olímpico fez suas revelações em um documentário da BBC, ‘The Real Mo Farah’, que foi ao ar no Reino Unido na noite de quarta-feira.

Farah alegou que foi trazido para Londres por um estranho que lhe deu seu nome falso, Mo Farah, e lhe disse que nunca mais veria sua família se contasse a verdade a alguém.

Embora o Ministério do Interior tenha confirmado que “nenhuma ação” será levado contra o próprio Farah, agora parece provável que os detetives da Scotland Yard questionem um casal que Farah diz que o obrigou a cozinhar, limpar e tomar conta deles, de acordo com o Daily Telegraph.

“Estamos cientes de relatos na mídia sobre Sir Mo Farah. Nenhum relatório foi feito ao MPS neste momento”, disse um porta-voz do Met.

“Oficiais especializados abriram uma investigação e estão atualmente avaliando as informações disponíveis”.

O atleta, cujo nome verdadeiro agora veio à tona como Hussein Abdi Khain, havia dito anteriormente que deixou sua terra natal, a Somália, aos oito anos, para se encontrar com seu pai em Londres, depois que seus pais enviaram três dos seis filhos para lá em busca de uma vida melhor.

“A maioria das pessoas me conhece como Mo Farah, mas não é meu nome ou não é a realidade”, ele explicou no documentário.

“A verdadeira história é que nasci na Somalilândia, ao norte da Somália, como Hussein Abdi Kahin. Apesar do que eu disse no passado, meus pais nunca moraram no Reino Unido.”

Farah disse que seu verdadeiro pai, Abdi, foi morto na guerra civil somali antes de sua mãe o enviar para viver no país vizinho Djibuti com parentes.

Farah foi então levado para a Grã-Bretanha por uma mulher e forçado a viver com um casal que, segundo ele, o tratou mal.

Na escola, no entanto, um professor de educação física chamado Alan Watkinson resgatou Farah e o ajudou a obter a cidadania britânica com seu nome falso roubado de outra criança e usado em um passaporte falso.













Farah só decidiu ir a público depois que seus filhos o encorajaram a fazê-lo.

“Família significa tudo para mim e, você sabe, como pai, você sempre ensina seus filhos a serem honestos, mas eu sinto que sempre tive aquela coisa privada onde eu nunca poderia ser eu e contar o que realmente aconteceu”, disse. ele explicou.

“Eu tenho guardado isso por tanto tempo, tem sido difícil porque você não quer enfrentá-lo e muitas vezes meus filhos fazem perguntas, ‘Pai, como é que isso?’ E você sempre tem uma resposta para tudo, mas não tem uma resposta para isso.”

Farah ainda está em contato com sua mãe real, Aisha, além de seus irmãos na região semi-autônoma da Somalilândia, na Somália.

Aos 39 anos, ele aposentou seu anúncio do atletismo no início deste mês, mas ainda planeja correr a próxima Maratona de Londres em outubro.