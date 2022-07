Estou feliz que Usyk escapou vivo da Ucrânia, diz gigante do boxe russo – CMIO Esportes

O ex-campeão peso-pesado Nikolai Valuev diz que Oleksandr Usyk provavelmente teve pouca escolha a não ser se juntar às forças de defesa territorial de Kiev

O ex-gigante do boxe russo Nikolai Valuev disse que está aliviado que o atual campeão mundial ucraniano Oleksandr Usyk deixou sua terra natal ilesa depois de se juntar às forças de defesa territorial de Kiev, acrescentando que Usyk provavelmente não teve escolha a não ser se inscrever para o serviço.

O rei mundial dos pesos pesados ​​Usyk está atualmente se preparando para sua revanche de grande sucesso com Anthony Joshua, onde a estrela ucraniana defenderá os títulos WBA, IBF, WBO e IBO que ele sensacionalmente ganhou do britânico em Londres em setembro passado.

Usyk, nascido na Crimeia, de 35 anos, estava fora da Ucrânia no início do conflito com a Rússia em fevereiro, mas viajou de volta pela Polônia e depois compartilhou imagens de si mesmo pegando em armas como parte das forças de defesa de Kiev.

Usyk então fugiu da Ucrânia novamente no final de março, explicando que havia sido convencido de que poderia servir melhor ao país enfrentando Joshua em sua revanche marcada para a Arábia Saudita em 20 de agosto.













O ex-campeão dos pesos pesados ​​da WBA por duas vezes, Valuev – agora deputado da Duma do Estado – sugeriu que Usyk efetivamente não tinha escolha a não ser pegar em armas em primeiro lugar.

“Eu não sei todos os detalhes de como Sasha [Usyk] cheguei lá [in Kiev]mas ele provavelmente não teve a chance de fazer o contrário”, disse Valuev.

“Afinal, ele estava no território de seu país natal e não podia ficar longe de seus processos. E quando ele foi para o exterior se preparar para a próxima luta, eu disse: ‘Graças a Deus ele está vivo’”.

Anteriormente uma figura controversa para alguns dentro da Ucrânia por sua suposta relutância em criticar a Rússia, Usyk prometeu retornar ao país “logo depois” a luta com Josué.

Ele, no entanto, foi destituído de quaisquer honras anteriormente concedidas a ele em sua cidade natal na Crimeia.

Em uma ampla entrevista com a RIA Novosti, Valuev também discutiu o futuro do esporte russo diante das proibições internacionais generalizadas.

Valuev disse que não espera que a situação mude tão cedo, mas que uma nova ordem mundial esportiva pode ser formada.

“Há uma reorganização global do mundo, e no esporte, como em outras áreas, muito provavelmente, novas alianças internacionais também serão criadas”. disse o homem de 48 anos.

“Talvez haja uma alternativa aos Jogos Olímpicos e ao Comitê Olímpico Internacional. Mas no momento isso é difícil de imaginar porque é muito caro.

“Não depende apenas da Rússia, em uma situação semelhante deve haver vários outros grandes países que diriam francamente ao COI: ‘Vá em frente na floresta, seria melhor criar algo nosso’”.













Valuev, que pendurou as luvas em 2009 com um recorde de 50 vitórias e duas derrotas, disse que não viu “qualquer coisa rósea para [Russian] esporte, mas isso não significa que não vamos desenvolver o esporte e não vamos competir.”

“Temos vitórias individuais em esportes internacionais… nossos tenistas e boxeadores profissionais se apresentam, os jogadores de hóquei jogam na prestigiosa NHL” ele adicionou.

“Devemos confiar no fato de que muitos entendem que o esporte mundial sem a Rússia de alguma forma não é suficiente e não é esporte.

“São títulos e medalhas ilegítimos [without Russia]porque os atletas mais fortes do mundo não participam de torneios.

“Absolutamente todos entendem isso – tanto os próprios atletas estrangeiros quanto os oficiais. Mas nada pode ser feito sobre isso agora.”

Valuev mirou o chefe do COI, Thomas Bach, por suas recomendações de que os atletas russos fossem banidos do esporte mundial, sugerindo que Bach “muitos esqueletos em seu armário.”

Quando perguntado sobre os atletas russos potencialmente mudando de nacionalidade para evitar banimentos, o Valuev de 7 pés recebeu um aviso.

“Na Rússia, eles podem perdoar as pessoas por quase tudo, mas não perdoam a traição” disse o pugilista que virou político.

“Esta é a nossa mentalidade, nascemos com isso e é assim que somos criados. Em nossa história, até assassinos se tornaram santos, mas traidores – nunca.”