Prematuro para falar sobre a suspensão olímpica russa de 2024 – chefe do tênis — CMIO Esportes

O dignitário do Comitê Olímpico Internacional (COI), Craig Reedie, sugeriu recentemente que os russos provavelmente serão banidos dos Jogos de Paris

Qualquer especulação sobre o banimento de atletas russos das Olimpíadas de Paris em 2024 é muito prematura, de acordo com o presidente da Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpischev.

O membro honorário do Comitê Olímpico Internacional (COI), Craig Reedie, disse em uma entrevista publicada no início desta semana que os atletas russos e bielorrussos podem efetivamente ser impedidos de comparecer aos Jogos de Paris em dois anos.

Isso ocorre em parte porque eles podem não ser liberados para eventos de qualificação antes da competição devido às proibições em vários esportes após uma recomendação do COI no final de fevereiro.

Discutindo a possibilidade de estrelas do tênis russo perderem Paris, Tarpischev disse que era muito cedo para prever como as coisas iriam dar certo.

“As regras para a qualificação para as Olimpíadas não mudaram” disse o oficial de tênis.

“Os melhores jogadores em termos de pontos de classificação se qualificam após o Aberto da França [of the same year as the Games].

“Para ter a garantia de chegar lá, você precisa estar no top 80, mas não mais do que quatro representantes do país se qualificam.”













Os tenistas russos são livres para competir como neutros pela ITF, ATP e WTA, embora tenham sido banidos de eventos de equipes, como a Copa Davis masculina e a Copa Billie Jean King feminina.

“Por enquanto estamos suspensos, e é prematuro discutir [Russian players missing the Olympics]” acrescentou Tarpichev, que é membro do COI desde 1994.

“Temos que esperar e ver como a situação no mundo se desenvolve. De qualquer forma, será a decisão do Comitê Olímpico Internacional”.

Nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020 em Tóquio no ano passado, a equipe russa apareceu sob a bandeira do Comitê Olímpico Russo (ROC) devido às sanções da Agência Mundial Antidoping (WADA) e saiu com três medalhas no total, incluindo ouro em duplas mistas para Anastasia Pavlyuchenkova e Andrey Rublev.

Os comentários de Tarpischev sobre Paris 2024 ecoam os feitos em outros lugares por autoridades esportivas russas após o aviso de Reedie nesta semana.

Falando na quarta-feira, o bicampeão olímpico de hóquei no gelo, Viacheslav Fetisov, criticou o ex-chefe da WADA, comparando a situação com “macaco futebol” por causa das proibições de armas de fogo aplicadas aos atletas russos.

“Eu conheço Reedie bem. Ele diz que os atletas russos e bielorrussos podem não participar das Olimpíadas porque não poderão competir nas competições de qualificação”, disse. Fetisov foi citado pela RIA Novosti.

“Você mesmo recomenda que as federações internacionais não permitam [Russian] atletas, e então você diz que eles não passaram pela qualificação.