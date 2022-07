Vencedor da Copa do Mundo da Alemanha assina com o ‘Erdogan FC’ — CMIO Esportes

A antiga estrela do Arsenal e da Alemanha, Mesut Ozil, transferiu-se para o clube turco Istanbul Basaksehir, apelidado de ‘Erdogan FC’ em referência aos seus laços com o líder nacional Recep Tayyip Erdogan.

Um anúncio sobre o próximo destino do jogador de 33 anos foi feito apenas 29 minutos depois de ele ter sido liberado pelo Fenerbahçe, apesar de Ozil explodir relatos de que ele deixaria os rivais de Istambul como “notícias falsas” mês passado.

Ozil se juntou ao Fenerbahce vindo do Arsenal em 2021, para o deleite dos torcedores dos Gunners, como Piers Morgan, que acusou o craque de ser trabalhador ao embolsar salários gigantescos.

Um ano depois, no entanto, Ozil teve seu contrato com o Fenerbahce cancelado depois de cair em desgraça com o técnico interino Ismail Kartal.













Kartal não achou a condição física de Ozil à altura, e o novo técnico Jorge Jesus o excluiu ainda mais do time principal, o que resultou em Ozil não aparecendo no clube desde 20 de março.

Os relatórios sugeriram que o acordo de Ozil com o Fenerbahce foi rescindido por consentimento mútuo, e agora ele se juntou ao vice-campeão da Super Lig turca, que perdeu o título para o Trabzonspor quando conquistou sua primeira coroa da primeira divisão em 38 anos no ano passado.

Özil foi apresentado em uma série de posts de mídia social Basaksehire o próprio craque deixou de seguir o Fenerbahce e agora quer virar a página no clube apelidado de ‘Erdogan FC’.

Istambul Basaksehir é apelidado como tal devido ao retrato de Erdogan pendurado no campo de treinamento do clube e o bairro de Basaksehir ser um reduto de seu Partido da Justiça e Desenvolvimento.

Ozil, que nasceu de imigrantes turcos na Alemanha, tem um relacionamento bem documentado com o líder turco que foi o padrinho do casamento de Ozil em 2019.













Diz-se que Ozil e Erdogan são amigos há uma década, e uma reunião com ele ao lado de outros jogadores turco-alemães Ilkay Gundogan e Cenk Tosun antes da Copa do Mundo de 2018 causou controvérsia na Alemanha devido às políticas anti-alemãs de Erdogan.

Ozil deixou a seleção alemã depois que eles fracassaram no torneio na Rússia, acusando autoridades de futebol e a mídia de racismo e fazendo dele um bode expiatório para as falhas da equipe.

Ozil deixa o Fenerbahce com 36 partidas que renderam nove gols e três assistências, mas nenhum título.