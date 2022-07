Chelsea toma decisão sobre Ronaldo — CMIO Esportes

Havia especulações de que a estrela de Portugal poderia se mudar para Stamford Bridge

O Chelsea decidiu não buscar uma transferência para Cristiano Ronaldo depois de ter a chance de contratar a estrela portuguesa, que busca garantir uma saída do Manchester United neste verão.

As especulações ligaram Ronaldo a uma possível mudança para Stamford Bridge depois que foi relatado que seu agente, Jorge Mendes, havia se encontrado com o novo proprietário do Chelsea, Todd Boehly, nas últimas semanas.

Diz-se que Boehly ficou intrigado com a perspectiva de trazer o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro como uma contratação que chama a atenção em sua primeira janela de transferências desde que assumiu o clube do bilionário russo Roman Abramovich.

Mas o técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, disse estar muito menos interessado na ideia, com dúvidas particulares sobre como o jogador de 37 anos se encaixaria em seu sistema.

Acredita-se que Tuchel teve a palavra final e os Blues abandonaram a ideia de uma análise mais aprofundada como as coisas estão, foi relatado por nomes como o guru das transferências Fabrizio Romano na quarta-feira.

Thomas Tuchel decidiu contra a contratação de Cristiano Ronaldo, como as coisas estão. Jorge Mendes conversou com Todd Boehly, mas a decisão final sempre foi do técnico. 🔵 #CFCO Chelsea está agora focado em acordos diferentes – Tuchel não está interessado em contratar Cristiano. pic.twitter.com/Fa19FcPhNX — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 14 de julho de 2022

Em vez disso, o Chelsea está focado em fortalecer outras áreas da equipe, principalmente a necessidade de reforços defensivos.

Boehly já fez do ala Raheem Sterling a primeira grande contratação de sua nova era no clube, desembarcando a estrela da Inglaterra por uma taxa de cerca de £ 50 milhões (US $ 59 milhões) do Manchester City.

O zagueiro do Napoli e do Senegal, Kalidou Koulibaly, também é considerado uma chegada iminente ao clube londrino. Em outros lugares, o zagueiro Nathan Ake, do Manchester City, é um possível alvo, assim como Jules Kounde, do Sevilla.













Falando à mídia sobre a turnê de pré-temporada do Chelsea nos Estados Unidos nesta semana, Tuchel ficou de boca fechada sobre Ronaldo, mas deixou claro que as contratações defensivas eram a prioridade após a perda de Antonio Rudiger e Andreas Christensen para Real Madrid e Barcelona, ​​respectivamente.

O desprezo relatado pelo Chelsea segue reivindicações de rejeições semelhantes para Ronaldo do Paris Saint-Germain e do Bayern de Munique, que teriam recusado a chance de contratar o atacante apesar de terem sido oferecidos seus serviços.

Alguns se perguntaram em voz alta onde isso deixa a reputação de um jogador que ainda se vê entre a elite do jogo e que conseguiu 18 gols em 30 partidas da Premier League em uma campanha fracassada pelo United na última temporada.

Estes «ninguém quer CRonaldo» – manchete A equipa CRonaldo/Jorge Mendes não pode deixar passar por muito mais tempo sem que a sua marca sofra Espero uma decisão final mais cedo ou mais tarde E muito provavelmente …..Man UTD ….(?) — Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) 14 de julho de 2022

Diz-se que Ronaldo recebeu uma oferta gigantesca de um clube saudita sem nome no valor de US $ 300 milhões em dois anos, embora esteja desesperado para jogar por um time que disputa o título da Liga dos Campeões – uma competição que venceu cinco vezes.













O atacante não se juntou ao Manchester United em sua turnê de pré-temporada, que agora levou o time para a Austrália depois de derrotar o rival da Premier League Liverpool por 4 x 0 na Tailândia no início desta semana.

Questionado sobre Ronaldo depois de chegar a Melbourne, o novo técnico holandês do United, Eric ten Hag, voltou a insistir que a estrela não estava à venda.

“Fizemos uma declaração [about Ronaldo not leaving] e nada mudou”, Ten Hag disse antes de um amistoso contra o time da A-League Melbourne Victory na noite de sexta-feira, horário local.

Ronaldo tem um ano restante de contrato com o United depois de voltar da Juventus no verão passado, mas ficou frustrado com a incapacidade da equipe de garantir o futebol da Liga dos Campeões depois que caiu para o sexto lugar na Premier League na temporada passada.