Rússia adverte os EUA quando o julgamento de drogas do Griner é retomado – CMIO Esportes

A estrela do basquete feminino dos EUA pode ser condenada a até 10 anos em uma prisão russa

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia alertou o governo dos EUA para não tentar pressionar Moscou em relação a uma possível troca de prisioneiros, enquanto o julgamento de drogas da estrela de basquete americana Brittney Griner continua na quinta-feira.

Griner está sob custódia russa desde 17 de fevereiro depois de ser encontrada com cartuchos de vape de óleo de haxixe proibidos em sua bagagem ao chegar ao aeroporto de Sheremetyevo, nos arredores de Moscou.

A duas vezes medalhista de ouro olímpica estava chegando à Rússia para jogar pelo UMMC Ekaterinburg na offseason da WNBA, e enquanto o governo do presidente Joe Biden a classificou como “detido indevidamente” foi incapaz de garantir sua libertação.

Falando antes da terceira audiência de julgamento de Griner no Tribunal da Cidade de Khimki, nos arredores de Moscou, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, alertou que a pressão política para tentar conceder a liberdade de Griner era “Fútil.”

“Pedimos às autoridades dos EUA que não explorem esse assunto delicado que afeta o destino de certos indivíduos e os aconselhamos a abandonar as tentativas fúteis de nos pressionar”, disse. Zakharova disse de acordo com a Interfax, ao responder a uma pergunta sobre se as negociações de troca de prisioneiros estavam em andamento.













As declarações ocorrem em meio a relatos não confirmados de que poderia haver uma possível troca entre Griner e Viktor Bout, um empresário russo que atualmente cumpre 25 anos atrás das grades em solo americano por suposto tráfico de armas.

Zakharova pediu ao governo dos EUA que “trabalhar através de canais estabelecidos” e acrescentou que o processo “simplesmente não vai funcionar de outra maneira.”

“Quando o trabalho real está em andamento, não é acompanhado por esse hype na mídia, esta é apenas uma campanha de informação clássica. Lamentamos que os Estados Unidos estejam seguindo esse caminho, em vez de um diálogo profissional não público”, Zakharova lamentou.

Além disso, Zakharova rejeitou as alegações de que Griner e o também americano detido Paul Whelan, um ex-consultor da Marinha e de TI condenado por espionagem que está detido na Rússia desde o final de 2018, são “vítimas do governo arbitrário.”

“Paul Whelan foi condenado por espionagem e foi pego em flagrante, e o julgamento de Griner está em andamento, até o final do qual é geralmente prematuro discutir quaisquer opções para seu retorno para casa”, disse. disse Zakharova.

O novo alerta de Zakharova vem uma semana depois que o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, criticou os EUA por criarem “moda” em torno de americanos condenados na Rússia, observando que enviar cartas a Biden, como Griner fez, não ajudará em sua situação.

Em vez de, “uma percepção séria do lado americano dos sinais que eles receberam da Rússia, de Moscou, através de canais especializados” é necessário e o uso deles só deve ser considerado após o término do caso de Griner.













Griner se declarou culpada de seu crime na semana passada, mas protestou que não pretendia violar as leis russas, alegando que uma pressa para fazer as malas resultou em ela levar os cartuchos em sua bagagem por acidente.

Griner não deveria testemunhar em sua audiência na quinta-feira, e sua equipe jurídica supostamente planejava chamar testemunhas para falar em sua defesa.

Um deles foi o diretor da UMMC Ekaterinburg, Maxim Ryabkov, que a descreveu como uma “excelente jogador” e responsável depois que Griner foi levado ao tribunal por volta das 15h20, horário local, parecendo calmo e até sorrindo em um ponto.

Vestindo uma camisa verde-oliva e óculos, Griner se juntou a representantes da Embaixada dos EUA e seus advogados, e depois sentou-se em uma caixa cinza com barras de metal para ouvir os procedimentos auxiliados por um tradutor.

Diz-se que Ryabkov perguntou a Griner como ela estava durante um intervalo, antes de ser relatado que o interrogatório do suspeito foi adiado até as 10:00 da sexta-feira, horário local.

A advogada de Griner, Maria Blagovolina, disse que não tem certeza de quando Griner será sentenciada, mas haverá um pedido ao juiz para proferir uma sentença branda com base em sua confissão de culpa.

Além disso, a equipe de Griner espera que a quantidade de cannabis encontrada em sua bagagem, supostamente de 0,702 gramas, mais seu “contribuições positivas para o esporte global e russo” também pesará a seu favor.













Em sua carta a Biden, Griner temia que ela fosse mantida sob custódia russa “para todo sempre” e solicitou sua intervenção.

Na quinta-feira, o Kremlin se recusou a comentar sobre uma possível troca de prisioneiros, pois não é prática comum fazê-lo em relação a esses assuntos.

“Nós nunca discutimos questões de trocas”, comentou o secretário de imprensa do presidente Vladimir Putin, Dmitry Peskov.

Anteriormente, Peskov refutou as alegações de que a detenção de Griner é politicamente motivada e apontou que ela infringiu a lei como o motivo de seu tratamento, que não deveria ser especial simplesmente porque ela é estrangeira.