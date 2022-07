Estrela do futebol americano universitário morre aos 22 anos — CMIO Esportes

A Universidade de Oregon e sua comunidade de futebol universitário estão de luto depois que Spencer Webb morreu em um acidente de mergulho relatado.

O incidente ocorreu em Triangle Lake, um local popular para saltos de penhascos e toboáguas naturais que fica a cerca de 35 minutos do campus da universidade em Eugene, conforme confirmado pelo Gabinete do Xerife do Condado de Lane para o USA Today.

Prestes a entrar em sua quinta temporada com o Oregon Ducks e desempenhar um papel fundamental na próxima campanha de sua equipe, o jogador de 22 anos faleceu após cair e bater a cabeça.

As autoridades responderam a um relatório de pessoa ferida por volta das 14h30, horário local, com transeuntes e paramédicos que responderam incapazes de reanimar o jovem.

“O pessoal de busca e salvamento do xerife do condado de Lane respondeu para ajudá-lo a trazê-lo de volta à estrada, pois ele estava a aproximadamente 100 metros de uma trilha íngreme”, disse. o relatório explicou, com a morte parecendo ser acidental, sem evidência de crime.

Reagindo à tragédia, o técnico dos Ducks, Dan Lanning, disse que Webb estava “tão cheio de vida em cada momento do dia”.

“Seu sorriso e energia farão falta, Spencer. Eu te amo!” ele adicionou.

“Descanse tranquilo mano” twittou o ex-aluno do Oregon e companheiro de equipe Arik Armstead, agora com o San Francisco 49ers na NFL.

“Grande jovem com um futuro promissor que se foi cedo demais” ele lamentou enquanto compartilhava um pequeno clipe da dupla no vestiário.

🙏 Tão cheio de vida em todos os momentos do dia. Seu sorriso e energia farão falta, Spencer. Eu te amo! — Dan Lanning (@CoachDanLanning) 14 de julho de 2022

Recrutado da Christian Brothers High School em Sacramento, Webb, também conhecido como ‘Spider’, provavelmente se juntaria a Armstead no campeonato de elite um dia, enquanto era apontado como um dos 10 melhores tight end e o número um na Califórnia pela ESPN .

Em quatro temporadas no Oregon, ele fez 31 recepções, acumulou 296 jardas e marcou quatro touchdowns no total.