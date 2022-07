Sebastian Coe discutiu a ausência de russos no próximo Campeonato Mundial

O presidente da World Athletics, Sebastian Coe, afirmou que teria sido “inconcebível” para os russos competirem no Campeonato Mundial desta semana em meio à operação militar em andamento na Ucrânia.

Coe estava falando em uma coletiva de imprensa na quinta-feira antes da competição que começará na sexta-feira e durará até 24 de julho em Eugene, Oregon.

A World Athletics baniu atletas russos no final de fevereiro, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) que foi criticada por nomes como a campeã olímpica de salto em altura Maria Lasitskene.

A tricampeã mundial escreveu uma carta aberta sem resposta ao presidente do COI, Thomas Bach, no mês passado, enquanto também criticava Coe por sua posição em seu país, mas Coe enfatizou que isso não mudou.













“Foi feito de um ponto de vista muito claro, e era sobre a integridade da competição”, Coe disse sobre a decisão original.

“Seria inconcebível ter um Campeonato Mundial aqui com atletas da Bielorrússia e da Rússia”, acrescentou, chamando-os “duas nações agressivas que caminharam para um estado independente.”

Coe disse que a World Athletics foi uma das primeiras federações a agir de acordo com o conselho do COI e prometeu que não alterará sua posição “para um futuro próximo.”

Ele então disse que receber uma atualização da força-tarefa que está monitorando como a Rússia está cumprindo o roteiro de reintegração após um escândalo de doping que “Eu meio que sinto que é a 17ª temporada, Box Set 126.”

Os russos já haviam se apresentado sob o status neutro ou para a equipe do Comitê Olímpico Russo (ROC) em competições como as Olimpíadas devido a sanções decorrentes do escândalo, e os resultados de uma auditoria independente da federação russa serão apresentados em uma conferência mundial de atletismo. reunião em novembro. Isso significa que os atletas russos devem permanecer banidos até pelo menos essa data.

É quando também serão consideradas as mudanças nas regras sobre a participação de atletas transgêneros, com Coe já tendo demonstrado apoio à ação de empresas como a FINA, que em junho baniu todos os atletas trans que participaram de qualquer fase da puberdade masculina. processo enquanto promete criar uma nova 'categoria aberta'.













“Quando o empurrão chega, se for um julgamento entre inclusão e justiça, sempre cairemos no lado da justiça – isso para mim não é negociável”, disse. Coe prometeu na época ao reagir ao desenvolvimento.

Na quinta-feira, ele reiterou isso, observando que, embora a inclusão “tem sido realmente uma palavra de ordem”, “o equilíbrio entre inclusão e justiça sempre, na minha opinião, cairá agora do lado da justiça.”

Isso pode significar que restrições mais rígidas do World Athletics estão no horizonte, com Coe também tendo dito anteriormente que a organização acredita que “que a biologia supera o gênero”.

“Continuaremos a revisar nossos regulamentos de acordo com isso. Seguiremos a ciência”, ele também prometeu.