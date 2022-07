Técnico russo arrasa jornalista dos EUA após especulação sobre filha — CMIO Esportes

O técnico russo de patinação artística, Eteri Tutberidze, rotulou o jornalista americano Dave Lease “cheio de merda” depois que ele alimentou especulações de que a filha de Tutberidze poderia mudar para o time americano enquanto discutia aspectos de sua vida privada.

Rumores nas últimas semanas afirmaram que a filha de Tutberidze, Diana Davis, e seu parceiro de dança no gelo, Gleb Smolkin, esperavam ganhar um lugar na equipe dos EUA e passaram por uma sessão de ‘monitoramento’ sob o olhar de treinadores em Nova Jersey.

Também foi alegado que Davis, nascido nos EUA, se casou com Smolkin na América no início deste ano, com Lease compartilhando uma certidão de casamento nas mídias sociais.

O jornalista discutiu a situação entre outros temas de temática russa em episódios recentes de seu programa ‘À medida que a lâmina gira’que parecem ter chamado a atenção de Tutberidze.

Respondendo na quinta-feira a um post de Lease’s ‘A lição de patinação’ conta do Instagram, Tutberidze escreveu: “Dave, você é tão cheio de merda. Você não tem consciência, nem honra.

“Você não respeita os outros, porque você não conseguiu nada sozinho.

“Suas declarações humilham as pessoas ao seu redor. Você devia se envergonhar.”

A conta do Twitter da Skating Lesson compartilhou a resposta do treinador russo, escrevendo: “O momento disso sugere que Tutberidze assistiu ao último As The Blade Turns.”

A própria filha de Tutberidze, Davis, foi ao Instagram no início do mês para responder aos rumores de seu casamento com Smolkin e se mudar para a equipe dos EUA, dizendo que houve “muita informação falsa”.

“Somos atletas da seleção russa e estamos ansiosos para começar a nova temporada”, disse. escreveu o jovem de 19 anos.

“Quanto à nossa vida pessoal, tentamos protegê-la e esperamos compreensão e tato de fãs e jornalistas.”

Smolkin e Davis fizeram parte da equipe do Comitê Olímpico Russo (ROC) nos Jogos de Inverno de Pequim em fevereiro, ficando em 14º lugar no evento de dança rítmica.

Tutberidze, 48, está entre os treinadores mais renomados da patinação artística mundial e formou uma linha constante de campeões mundiais e olímpicos nos últimos anos.

Isso inclui a campeã feminina de Pequim 2022, Anna Shcherbakova, e a medalhista de prata Alexandra Trusova.

No entanto, o escândalo cercou outra das estrelas adolescentes de Tutberidze, já que a favorita Kamila Valieva se envolveu em uma briga decorrente de uma amostra positiva de doping tirada várias semanas antes das Olimpíadas.













Tutberidze foi criticada por nomes como o presidente do COI, Thomas Bach, que a acusou de criar um “arrepiante” atmosfera com o tratamento que deu a Valieva, embora a treinadora tenha recebido uma defesa firme em sua terra natal e da própria Valieva, de 16 anos.

O teste positivo de Valieva para o medicamento cardíaco trimetazidina ainda está sendo investigado pela Agência Antidoping Russa (RUSADA), com a equipe russa negando qualquer irregularidade e dizendo que a substância poderia ter entrado em seu corpo por contaminação com remédio que seu avô estava tomando.

Também foram feitas perguntas sobre o atraso de várias semanas pelo laboratório credenciado pela WADA na Suécia que lidou com sua amostra.

Atualmente, os patinadores russos estão banidos de todos os eventos realizados pela União Internacional de Patinação (ISU) por causa do conflito na Ucrânia.