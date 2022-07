BBC pede desculpas por erro de acusação de estupro no futebol – CMIO Esportes

A BBC News foi forçada a emitir um pedido de desculpas no ar depois de mostrar erroneamente uma foto da estrela do Chelsea e da Inglaterra Raheem Sterling ao veicular um segmento sobre um jogador da Premier League ainda não identificado que foi preso por supostas ofensas sexuais.

A imagem de Sterling foi usada em uma história diferente sobre sua recente transferência do Manchester City para o Chelsea, mas foi novamente mostrada atrás do apresentador Mike Bushell enquanto ele dava uma atualização sobre a prisão na manhã de quinta-feira.

Mais tarde, um dos colegas de Bushell disse que um “Erro técnico” foi o culpado pela confusão e enfatizou que Sterling é “totalmente desconectado” com as acusações.

“Em nosso boletim esportivo anterior, devido a um erro técnico, a imagem errada apareceu em conexão com a história de um jogador da Premier League preso por supostas ofensas sexuais”. foi dito.

“Foi mostrada uma foto de um jogador diferente e totalmente desconectado. Pedimos desculpas por esse erro.”

Alguém mais acabou de ver a BBC News mencionar um jogador de futebol e acusações de estupro, com uma foto de Raheem Sterling, que foi subitamente removida e o apresentador tentou mudar de assunto?! O que está acontecendo? pic.twitter.com/XeU88vOQmK — Tom – JUNTE-SE A UMA UNIÃO! (@Massivetoe) 14 de julho de 2022

A BBC News acrescentou que repetiria o pedido de desculpas no próximo boletim esportivo do canal, com sua reportagem original feita em referência ao jogador não identificado que foi preso no norte de Londres em 4 de julho como resultado de alegações de estupro feitas por uma mulher de 20 anos. mês.

O homem foi preso novamente enquanto estava sob custódia em meio a novas acusações de estupro de uma mulher diferente no ano passado, em abril e junho.













O jogador de 29 anos foi fiançado até agosto e nega as acusações.

Além disso, seu clube também sem nome confirmou na quarta-feira que não o suspenderá.

“Estamos cientes das alegações que atualmente são objeto de uma investigação policial”, explicou o clube ao The Athletic.

“Confirmamos que o jogador nega as alegações e está sob fiança policial enquanto aguarda o resultado de suas investigações.

“Não houve acusações e o jogador pode cumprir seus compromissos profissionais, incluindo viagens permitidas”.