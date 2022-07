Wimbledon pronto para banir russos novamente – mídia — CMIO Esportes

O All England Club não se arrepende depois de impedir que jogadores russos e bielorrussos apareçam este ano

Wimbledon repetirá sua proibição de estrelas russas e bielorrussas no próximo ano se a situação com a operação militar de Moscou na Ucrânia não mudar, de acordo com o The Daily Mail.

O All England Club se recusou a convidar jogadores como o número um do mundo masculino, Daniil Medvedev, para o torneio deste ano, apesar das turnês masculinas da ATP e femininas da WTA permitirem que jogadores russos e bielorrussos competissem como neutros.

Os organizadores de Wimbledon defenderam sua proibição alegando que estava alinhada com a política do governo do Reino Unido, sugerindo também que permitir que Medvedev ou a estrela feminina bielorrussa Aryna Sabalenka competissem seria um golpe de propaganda para a liderança de seus países.













Apesar da reação de grandes estrelas como Novak Djokovic, bem como da WTA e da ATP, que tiraram Wimbledon de pontos no ranking como punição, os organizadores não se arrependeram e darão o mesmo passo no próximo ano se a Ucrânia permanecer. “ocupado,” de acordo com o Daily Mail.

O jornal afirma que o All England Club está em “sem vontade de recuar” e acredita que a ATP e a WTA estão firmemente erradas.

O Mail também afirma que os chefes de tênis do Reino Unido foram “animado” por comentários recentes do membro honorário do Comitê Olímpico Internacional (COI), Craig Reedie, que disse nesta semana que os atletas russos provavelmente serão impedidos de competir nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024.

Qualquer decisão de Wimbledon sobre o torneio de 2023 não seria tomada até março, acrescentou o jornal.

Além de perder os pontos no ranking, Wimbledon e a organização de tênis do Reino Unido, a Lawn Tennis Association (LTA), foram multados em US$ 1 milhão pela WTA por se recusarem a permitir que jogadores russos e bielorrussos competissem na Grã-Bretanha neste verão.

Os chefes do SW19 continuam insistindo que sua posição não é discriminatória, embora o Aberto da França tenha permitido que jogadores da Rússia e da Bielorrússia se apresentassem sob status neutro no início deste ano – uma postura que será espelhada pelo próximo Grand Slam no Aberto dos EUA em agosto e Setembro.













A edição deste ano de Wimbledon chegou ao fim no último fim de semana, com muitos apontando para a ironia que uma estrela nascida na Rússia acabou ganhando o título de simples feminino.

Elena Rybakina representou a Rússia até 2018 antes de mudar para o Cazaquistão devido à promessa de mais financiamento.

O presidente da Federação Russa de Tênis, Shamil Tarpichev, descreveu Rybakina como um produto do sistema na Rússia, proclamando “vencemos Wimbledon” depois que o jogador de 23 anos derrotou Ons Jabeur, da Tunísia, no sábado.

Rybakina foi diplomática em resposta a perguntas sobre seu passado, dizendo que deve muito de seu sucesso ao Cazaquistão depois de mudar de nacionalidade.