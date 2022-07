Ícone olímpico compara as proibições russas ao ‘futebol de macaco’ — CMIO Esportes

O esporte internacional está tão confuso com a proibição de atletas russos que é como um grupo de macacos tentando jogar futebol, de acordo com a lenda do hóquei no gelo Viacheslav Fetisov.

Atletas russos se viram sujeitos a amplas sanções em vários esportes, seguindo uma recomendação do Comitê Olímpico Internacional (COI) no final de fevereiro.

Esta semana, o membro honorário do COI Craig Reedie – ex-chefe da Agência Mundial Antidoping (WADA) – sugeriu que os atletas russos poderiam perder os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 porque não seriam liberados para os eventos de qualificação.

A ex-estrela do hóquei Fetisov, que ganhou o ouro olímpico duplo com a União Soviética na década de 1980, respondeu a esses comentários acusando as autoridades esportivas globais de estarem em estado de desordem.

“Eu conheço Reedie bem. Ele diz que os atletas russos e bielorrussos podem não participar das Olimpíadas porque não poderão competir nas competições de qualificação”, disse. Fetisov foi citado pela RIA Novosti.

“Você mesmo recomenda que as federações internacionais não permitam [Russian] atletas, e então você diz que eles não passaram pela qualificação.

“Elas [the IOC] tem equipes de refugiados que não passaram em nenhuma qualificação, nada… Muitas coisas não estão claras”, acrescentou Fetisov, que agora é deputado da Duma do Estado em sua terra natal.













A ex-estrela da NHL então fez sua analogia incomum para descrever o estado atual das coisas.

“A pior coisa no esporte é quando as regras do jogo mudam durante qualquer competição. Existe a expressão ‘futebol de macaco’”, disse o homem de 64 anos.

“Você pode imaginar, se você der uma bola para os macacos, eles vão chutar, ninguém sabe para onde correr ou por quê.”

Fetisov acrescentou que as autoridades esportivas devem ser pressionadas a fornecer explicações adequadas para suas decisões com base em um raciocínio claro.

“A verdade deve ser buscada nos tribunais”, adicionou o ícone de hóquei.

Os comentários do oficial do COI Reedie provocaram uma reação na Rússia, onde autoridades esportivas argumentaram que é prematuro excluir atletas russos das Olimpíadas de Paris em dois anos.

Comentando à RIA, o serviço de imprensa do COI disse que Reedie estava simplesmente expressando sua opinião pessoal.













O presidente do COI, Thomas Bach, tentou defender a posição de sua organização argumentando que a recomendação de banir atletas russos e bielorrussos é em parte para sua própria segurança, para protegê-los de supostas agressões que enfrentariam em eventos ao redor do mundo.

Bach também acusou o governo russo de violar a ‘Trégua Olímpica’ com sua operação militar na Ucrânia.

Ao mesmo tempo, ele pediu aos políticos de todo o mundo que se abstenham de interferir no esporte, mas realizou uma reunião com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em uma visita a Kiev no início deste mês, onde ofereceu mais apoio ao país.

Autoridades russas denunciaram as várias proibições contra seus atletas como discriminatórias e contra o princípio do esporte ser livre de influência política.