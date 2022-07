Clube da Premier League não suspende suspeito de estupro – mídia — CMIO Esportes

O clube da Premier League inglesa, cuja estrela foi presa recentemente por suspeita de estupro, não suspenderá o jogador.

O clube sem nome revelou isso ao The Athletic, com sua decisão chegando apesar de Mason Greenwood ter sido suspenso pelo Manchester United após ser preso por suspeita de estupro e agressão, e um clube separado da Premier League suspendendo seu ex-jogador que não pode ser nomeado depois que ele foi preso em suspeita de cometer crimes sexuais infantis.

“Estamos cientes das alegações que atualmente são objeto de uma investigação policial”, disse o clube ao The Athletic.

“Confirmamos que o jogador nega as alegações e está sob fiança policial enquanto aguarda o resultado de suas investigações.

"Não houve acusações e o jogador pode cumprir seus compromissos profissionais, incluindo viagens permitidas".













O clube acrescentou que leva seu “compromissos e responsabilidades a sério” e seguiu as políticas e procedimentos de proteção.

“Vamos manter este assunto sob estreita consideração e revisaremos mais se as circunstâncias mudarem”, disse. jurou.

O jogador de futebol mais recente preso por suspeita de estupro não pode ser identificado por razões legais, mas diz-se que está na casa dos vinte anos.

Detido pela primeira vez no norte de Londres no início deste mês e libertado sob fiança, ele foi preso novamente por supostamente cometer mais dois ataques a uma mulher diferente, mas nega as acusações.

O clube não decidir suspender seu jogador os vê seguir a mesma trajetória de Brighton quando Yves Bissouma, que agora joga pelo Tottenham, não foi suspenso quando preso sob suspeita de agressão sexual ao lado de um homem de 40 anos em outubro do ano passado.

Bissouma já foi inocentado da alegação. Em Manchester, Benjamin Mendy foi autorizado a jogar por seu clube até ser acusado pela polícia e continua a negar dez ofensas sexuais contra seis mulheres enquanto estava afastado pelos campeões da Premier League e esperando para ir a julgamento em 10 de agosto.

