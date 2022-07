Ronaldo recebe oferta de US$ 300 milhões de dar água na boca – mídia — CMIO Esportes

A estrela do Manchester United, Cristiano Ronaldo, pode ficar tentado a passar seus anos de crepúsculo no Oriente Médio depois de receber uma oferta de US $ 300 milhões de um clube sem nome.

O vencedor da Bola de Ouro e da Liga dos Campeões, de 37 anos, está actualmente à procura de um novo empregador que lhe possa oferecer futebol nas competições de elite da UEFA.

Depois de ter sido rejeitado por nomes como Paris Saint-Germain, Chelsea e Bayern de Munique, no entanto, o português está ficando sem opções.

De acordo com a TVI e a CNN em sua terra natal, porém, se Ronaldo quer muito dinheiro, então ele não deve procurar além da Arábia Saudita, onde um clube supostamente fez uma proposta de 300 milhões de euros (300 milhões de dólares).

Ronaldo ainda tem uma temporada restante no contrato com o United que assinou no verão passado ao chegar da Juventus, e a oferta saudita também o faria atuar no país do Oriente Médio por dois anos.













Das reivindicações atraentes, € 30 milhões (US $ 30 milhões) iriam para o United como uma taxa de transferência, vendo-os obter um pequeno lucro sobre os £ 24 milhões (US $ 28,4 milhões) que pagaram por seus serviços em 2021.

A maior parte do dinheiro, € 250 milhões (US $ 250 milhões), seria dividida em duas temporadas para o jogador, já que os € 20 milhões restantes (US $ 20 milhões) iriam para seu super agente Jorge Mendes.

O AS na Espanha diz que Ronaldo ainda tem a intenção de passar pelo menos mais um mandato na elite da Europa, no entanto, o que significa que ele não está considerando a oferta saudita no momento.

Com o que poderia ser sua última Copa do Mundo no horizonte em novembro, Ronaldo continua confiante de que um dos gigantes do Velho Continente o contratará antes do fechamento da janela de transferências em 1º de setembro.

Até lá, Ronaldo continua sem participar dos preparativos de pré-temporada do United, que começaram em Manchester na segunda-feira da semana passada e seguiram para a Ásia na sexta-feira.













Na terça-feira, a equipe de Erik ten Hag goleou o rival Liverpool por 4 x 0 em Bangkok e agora está no Down Under para uma série de amistosos na Austrália antes do início da campanha na Premier League, em 7 de agosto, contra o Brighton.

Antes do jogo do United contra o Melbourne Victory no icônico campo de críquete do MCG, Ten Hag disse: “Fizemos uma declaração e nada mudou” de acordo com o status de Ronaldo, que está citando razões familiares para sua não comparência.

“Estamos planejando Cristiano Ronaldo para a temporada e é isso. Estou ansioso para trabalhar com ele. Cristiano não está à venda. Ele está em nossos planos e queremos sucesso juntos”. foi o que Ten Hag declarou em Bangkok.

“Ele não está conosco e é devido a problemas pessoais”, acrescentou o holandês.

“Falei com ele antes de este assunto surgir. Conversei com ele e tive uma boa conversa. Isso é entre mim e Cristiano.”

De acordo com o Chelsea, acredita-se que Thomas Tuchel não quer Ronaldo em Stamford Bridge, apesar de sua admiração pelo jogador e novo proprietário Todd Boehly supostamente ser “intrigado” possivelmente desembarcando o ex-ícone do Real Madrid.

Falando à Sky Sports News no Reino Unido, o alemão se recusou a comentar os rumores que ligam seu clube a Ronaldo e disse que contratar outro atacante depois que Raheem Sterling já foi garantido do Manchester City é “não é a prioridade”.

“Eu não descartaria [signing another striker] mas agora não é a prioridade. A prioridade agora é a defesa, não é segredo. A partir daí, precisamos ver o que é possível”, disse. disse Tuchel, que agora está se concentrando em fortalecer sua linha de fundo.

Também questionado sobre o assunto por um fã enquanto dava autógrafos, Tuchel riu e disse: “Eu não vou te dizer” no que diz respeito ao potencial de desembarque de Ronaldo.