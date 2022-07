Defesa russo assina novo acordo com a NHL — CMIO Esportes

Mikhail Sergachev assinou um novo contrato de oito anos com o Tampa Bay Lightning

O russo Mikhail Sergachev deve permanecer no Tampa Bay Lightning no futuro próximo, depois de assinar uma nova extensão de contrato de oito anos no valor total de US$ 68 milhões.

O Lightning confirmou a notícia na quarta-feira, o que significa que o jogador de 24 anos terminará o ano restante em seu atual contrato de três anos antes do novo contrato entrar em vigor para levá-lo até a temporada 2030-31.

Sergachev se juntou aos Bolts vindo do Montreal Canadiens em 2017 e ajudou a equipe a conquistar títulos consecutivos da Stanley Cup em 2020 e 2021.

Tampa ficou aquém de um histórico ‘três vezes’ nesta temporada, pois sofreu uma derrota na série por 4-2 nas finais contra o Colorado Avalanche.

Sergachev faz parte de um trio de estrelas russas importantes para o Lightning, que inclui o ala Nikita Kucherov e o goleiro Andrei Vasilevskiy.

Sergachev, nascido em Nizhnekamsk, jogou 358 jogos na temporada regular com o Lightning, marcando 36 gols e registrando 174 pontos no total.

Ele ocupa o quinto lugar de todos os tempos na história da franquia de Tampa Bay entre os defensores de gols e gols, e o quarto em assistências com 138.

Em termos de pós-temporada, Sergachev disputou 92 jogos e marcou oito gols e 30 pontos.

Isso é bom o suficiente para classificá-lo em segundo lugar na história do Lightning entre os defensores por jogos de playoffs, gols, assistências (22) e gols, de acordo com o site da organização.

Sergachev fez parte de um trio de estrelas do Tampa para assinar extensões de oito anos, ao lado do também defensor Erik Cernak e do atacante Anthony Cirelli.

No entanto, é improvável que o Lightning retenha os serviços do servidor de longa data Ondrej Palat, com o tcheco de 31 anos agora no mercado aberto.

Sobre a extensão de Sergachev: “Achei que ele estava comprando o jantar depois do contrato, mas acho que *eu* estou comprando o jantar.” Julien BriseBois verifica com a mídia no primeiro dia de agência livre. — Tampa Bay Lightning (@TBLightning) 13 de julho de 2022

Foi anunciado anteriormente que Tampa havia adicionado outro russo às suas fileiras na forma do atacante Vladislav Namestnikov, que retornou em um contrato de um ano no valor de US $ 2,5 milhões.

Namestnikov, de 29 anos, foi inicialmente convocado pelos Bolts em 2011, mas depois saiu para passar pelo New York Rangers, Ottawa Senators, Colorado Avalanche e, mais recentemente, Detroit Red Wings e Dallas Stars.