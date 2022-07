Grande boxe ‘chantageado’ por acusadores de abuso sexual — CMIO Esportes

O ex-campeão mundial de boxe George Foreman afirmou que duas mulheres estão tentando chantageá-lo para pagar milhões de dólares em referência a alegações de que ele abusou sexualmente delas na década de 1970.

Depois que a suposta tentativa de extorquir o homem de 73 anos não teve sucesso, fontes próximas a Foreman disseram ao TMZ Sport que as mulheres agora estão considerando um processo contra ele que pode ser aberto ainda esta semana em Los Angeles.

Ciente da potencial batalha judicial, Foreman saiu para se defender e negar as acusações das mulheres, cujos pais teriam tido uma relação de trabalho amigável com o texano conhecido como “Grande Jorge”.

“Nos últimos seis meses”, O capataz começou, “duas mulheres estão tentando extorquir milhões de dólares cada uma de mim e da minha família.

“Eles estão alegando falsamente que eu os abusei sexualmente há mais de 45 anos na década de 1970.”

“Nego inflexível e categoricamente essas alegações. O orgulho que tenho em minha reputação significa tanto para mim quanto minhas conquistas esportivas, e não serei intimidado por ameaças e mentiras infundadas”. Foreman continuou, enfatizando que trabalhará ao lado de seus advogados para “completa e honestamente e expor o esquema dos meus acusadores e me defender no tribunal”.

“Eu não arranco brigas, mas também não fujo delas” ele concluiu.

O TMZ diz que as duas mulheres pediram US$ 12,5 milhões cada de Foreman, que teria embolsado US$ 5 milhões no auge de sua carreira entre 1969 e 1977.













Embora ele estivesse falido em 1987 devido a uma série de investimentos ruins, Foreman teria conseguido alguns dias de pagamento consideráveis ​​​​durante seu retorno em meados da década de 1990, que o viu se tornar campeão mundial novamente aos 45 anos antes de se aposentar em 1997.

Foreman então ganhou o prêmio graças à sua famosa máquina de grelhar, que lhe rendeu cerca de US$ 200 milhões com os direitos comerciais do item vendido por US$ 138 milhões em 1999.

Desde que foi introduzido no Hall da Fama do Boxe em 2003, Foreman levou uma vida tranquila, além de fazer comentários ocasionais sobre o cenário moderno dos esportes de combate.