Tour de France atingido por manifestantes ecológicos (VÍDEO) — CMIO Esportes

O Tour de France foi interrompido na terça-feira depois que manifestantes se colaram na estrada e a bloquearam enquanto soltavam bombas de fumaça.

O incidente ocorreu durante a Etapa 10 do evento icônico e a cerca de 35 km da linha de chegada em Megeve, na França.

Como as imagens da transmissão mostraram, as autoridades tiveram que chegar ao local para resolver o problema enquanto a fumaça colorida enchia o ar.

Embora Alberto Bettiol desafiadoramente andasse de bicicleta entre os manifestantes, a maioria dos ciclistas teve que ser retida para esperar até que a estrada fosse liberada.

“A corrida está neutralizada. A corrida será retomada com os mesmos intervalos de tempo assim que a estrada for liberada”, disse o centro de corridas do Tour de France em um comunicado, quando o grupo francês de ação climática Derniere Renovation reivindicou a responsabilidade pelo protesto.

Em um Twitter declaraçãoa organização confirmou que “interrompeu a 10ª etapa do Tour de France entre Morzine e Megeve na comuna de Magland para parar a corrida louca em direção à aniquilação de nossa sociedade”.

A Derniere Renovation acrescentou que “não podem mais permanecer espectadores do desastre climático em curso” e essa “temos 989 dias para salvar nosso futuro, nossa humanidade”.

“Nosso objetivo é forçar a legislação a reduzir drasticamente as emissões da França, começando com a reforma energética, a área com maior probabilidade de reunir justiça social e climática hoje”. continuou.

“Esta é nossa última chance de evitar consequências catastróficas e irreversíveis: calor mortal, eventos climáticos extremos, fome, migrações em massa, conflitos armados… e isso é para todas as próximas gerações de humanos.”

A etapa 10 recomeçou após cerca de 15 minutos de interrupções e acabou sendo vencida por Magnus Cort Nielsen.