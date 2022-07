‘Talento geracional’ russo assina novo acordo com a NHL — CMIO Esportes

O novo contrato de Evgeni Malkin significa que ele deve passar 20 anos com o Pittsburgh Penguins

A saga em torno do futuro de Evgeni Malkin na NHL chegou ao fim depois que foi anunciado que o astro russo assinou um novo contrato de quatro anos no valor total de US$ 24,4 milhões para mantê-lo no Pittsburgh Penguins.

Parecia que Malkin, 35, estava destinado a uma agência livre irrestrita neste verão, com relatos de que ele deixaria Pittsburgh depois de 16 anos, enquanto as negociações do contrato estavam paralisadas.

Mas os Pens confirmaram na terça-feira que o pivô permanecerá com um time que ele ajudou a conquistar três títulos da Stanley Cup ao longo dos anos.

“Evgeni é um talento geracional que será lembrado como um dos maiores jogadores da história da NHL. disse o gerente geral dos Penguins, Ron Hextall.

“Seu currículo de hóquei e realizações individuais falam muito sobre ele como jogador, e estamos entusiasmados em vê-lo continuar seu notável legado em Pittsburgh”.

Evgeni Malkin está de volta a Pittsburgh por mais quatro temporadas 🙌🏻O 7 vezes NHL All Star fica no top-3 em @penguins história em todas as categorias principais. Apenas Sidney Crosby (17) e Mario Lemieux (17) jogaram mais temporadas com um suéter de Pittsburgh do que Malkin (16). pic.twitter.com/aQxYHrcitM — Pinguins PR (@PenguinsPR) 13 de julho de 2022

Malkin foi convocado pelos Pens em 2004. Seu novo contrato significa que ele deve passar 20 anos com a equipe onde se tornou uma lenda ao lado dos grandes canadenses Sidney Crosby e Kris Letang, que como o russo são fiéis de longa data.

Letang concordou recentemente com um novo contrato de seis anos com a equipe, enquanto Crosby já está vinculado a um contrato até a temporada 2024-25.

Diz-se que Crosby estava ansioso para que os Pens mantivessem Letang e Malkin como parte central da equipe.

20 anos. Vocês fãs vão ver 20 ANOS de Sidney Crosby, Kris Letang e Evgeni Malkin tocando um com o outro. Eles também vão se aposentar com pelo menos 3 Copas Stanley. Essa coisa é inédita, cara. Valorize isso para sempre. — Hunter (@HunterHodies) 13 de julho de 2022

E assim, Geno Malkin assina um contrato de quatro anos com os Penguins. Sidney Crosby, pelo que ouvi, desempenhou um grande papel em fazer com que ambos os lados falassem mais uma vez depois que as negociações de segunda-feira foram mal. — Josh Yohe (@JoshYohe_PGH) 13 de julho de 2022

Apelidado de ‘Geno’, Malkin, nascido em Magnitogorsk, é uma das maiores estrelas da NHL da Rússia e foi o vencedor do Hart Trophy de MVP da liga em 2012.

Ele é sete vezes All-Star e três vezes campeão da Stanley Cup com os Pens em 2009, 2016 e 2017, também ganhando o Troféu Conn Smythe de MVP dos Playoffs em 2009.

Malkin tem um total de 1.146 pontos em 981 jogos com o Pittsburgh, que é o terceiro na lista de todos os tempos da equipe, atrás de Mario Lemieux e Crosby.

Representando a Rússia, Malkin ganhou o ouro do Campeonato Mundial em duas ocasiões.