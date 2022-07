Khabib é rotulado de ‘pequena vadia’ enquanto rival do UFC questiona credenciais (VÍDEO) — CMIO Esportes

Nate Diaz criticou a lendária carreira do ícone russo do UFC Khabib Nurmagomedov e seu caminho para o Hall da Fama.

A lenda dos leves russos se aposentou por 29-0 em outubro de 2020 depois de derrotar Justin Gaethje no UFC 254 em Abu Dhabi.

Isso veio como parte de uma promessa à sua mãe de não continuar lutando depois que seu pai Abdulmanap faleceu de complicações do Covid no mesmo ano, e Nurmagomedov desde então passou a treinar para supervisionar o caminho de perspectivas como Islam Makhachev.

Parecendo que nunca mais vai amarrar as luvas novamente, Nurmagomedov foi apresentado ao Hall da Fama do UFC com um amigo próximo e ex-parceiro da American Kickboxing Academy Daniel Cormier na virada de julho, mas o gesto é algo com o qual Diaz evidentemente não concorda. .

“Khabib também é uma putinha” Diaz começou no grappler do Daguestão em um discurso para o MMA Hour.

“Quem ele derrotou pelo título? Ele pegou Dustin Poirier e Justin Gaethje. Ambos foram finalizados repetidamente da mesma maneira que ele os derrotou. Você não é bom.” Diaz ameaçou.

“Você era um lutador assustado, com medo de lutar o tempo todo, e agora você está no Hall da Fama.

“Eu estava aqui antes mesmo do Hall da Fama aparecer. Agora você é um membro do Hall da Fama.

“Tanto faz. Eu nem quero nada com o Hall da Fama. O Hall da Fama também é uma piada.” ele adicionou.

Este não é o primeiro confronto de Diaz com Nurmagomedov.

Seu encontro inaugural aconteceu na World Series of Fighting, que agora é conhecida como Professional Fighters League, em 2015, quando Diaz afirmou que deu um tapa na cara de Nurmagomedov por tentar tirar sarro dele com “12 caras russos” ao tirar uma foto de grupo.

Também foi dito que uma briga em massa eclodiu no evento, que foi retomada depois em um hotel.

“Eu não estou nessa merda de valentão, ele é [Khabib] em bullying e outras coisas, isso é coisa dele”, Diaz disse ao relembrar a briga.

“Eu estava lá fora furioso”, acrescentou Diaz. “Então eu esperei ele sair e fui buscá-lo novamente e ele fugiu.

“Eu não deveria ter feito isso. Foi imprudente, foi estúpido. Eu estava bravo, mas ele estava pegando no meu pé. Então agora ele está tentando agir como ‘Mr Make It Right’. ‘Eu sou o Sr. cara é um pedaço de merda, eu não preciso dessa conversa fiada'”, Diaz afirmou ainda.

No UFC 239, em julho de 2019, os dois homens quase brigaram mais uma vez, conforme explicou o presidente Dana White.

“Aqueles dois estavam a duas fileiras um do outro e então eles começaram a brigar e nós terminamos e resolvemos o problema”. Branco disse BT Sport.

Recentemente dando a um dos Nelk Boys, Shawny Mack, o “Bola de Stockton” no UFC 276 há quase duas semanas, no que alguns acreditam ter sido uma resposta aos comentários feitos sobre o parceiro de treinos de Diaz, Nick Maximov, Diaz está atualmente sem um adversário definido e está em campanha para ser rescindido de seu contrato.