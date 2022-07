Djokovic sofre baixa de 4 anos apesar do triunfo em Wimbledon — CMIO Esportes

Novak Djokovic caiu para o número sete no ranking mundial da ATP – uma baixa de quatro anos para o sérvio – apesar de ter sido coroado campeão de Wimbledon no domingo com sua vitória sobre Nick Kyrgios.

Djokovic conquistou o sétimo título no All England Club, mas ainda caiu quatro posições no ranking atualizado, que foi confirmado nesta segunda-feira.

A queda segue a decisão da ATP de retirar Wimbledon de seus pontos no ranking este ano por causa da proibição do torneio de jogadores russos e bielorrussos.

Esse passo privou Djokovic dos 2.000 pontos que normalmente são concedidos aos campeões de Grand Slam, e o sérvio agora está com 4.770 pontos nas paradas masculinas.

O russo Daniil Medvedev manteve a posição de número um do mundo com 7.775 pontos, à frente do alemão Alexander Zverev, que está atrás por 925 pontos.

Rafael Nadal, que foi forçado a se retirar das semifinais de Wimbledon com lesão, está em terceiro.

Carlos Alcaraz, Casper Rudd e Stefanos Tsitsipas subiram de posição e todos se encontram à frente de Djokovic.













Djokovic desfrutou de um recorde de 361 semanas como número um do mundo antes de ser ultrapassado por Medvedev no final de fevereiro. Djokovic recuperou o primeiro lugar novamente em março, antes de abandoná-lo em junho.

O atual sétimo lugar é o menor de Djokovic em quatro anos desde que ele saiu do top 10 mundial no verão de 2018, depois de perder a segunda parte da temporada anterior por lesão.

Djokovic, 35, será atingido por outro golpe no ranking ainda este ano se, como esperado, for forçado a perder o US Open em agosto porque não está vacinado contra a Covid-19.

Isso privará Djokovic da chance de defender os 1.200 pontos que conquistou como vice-campeão no evento do ano passado em Flushing Meadows.

No início deste ano, a postura vacinal de Djokovic o privou da chance de defender seu título no Aberto da Austrália, o que significa que mais pontos foram colocados fora de alcance.

Apesar da dor de cabeça no ranking, Djokovic apoiou a decisão da ATP para tirar Wimbledon de pontos, depois de criticar a proibição de jogadores russos e bielorrussos de jogar no All England Club.

Em outros lugares, o finalista masculino de Wimbledon de 2022, Nick Kyrgios, caiu cinco posições nas paradas da ATP de segunda-feira para o número 45 do mundo, apesar de sua melhor corrida em um Grand Slam da carreira.













Nas classificações femininas da WTA, a recém-coroada campeã feminina de Wimbledon Elena Rybakina – que nasceu em Moscou, mas representa o Cazaquistão – permanece em 23º lugar no mundo.

O finalista derrotado de Wimbledon, Ons Jabeur, da Tunísia, caiu três posições para o número cinco. No topo da lista, a estrela polonesa Iga Swiatek manteve uma vantagem considerável de mais de 4.000 pontos à frente do adversário mais próximo, Anett Kontaveit, da Estônia.

A ATP e a WTA efetivamente transformaram o Wimbledon deste ano em um torneio de exibição por causa da proibição de jogadores russos e bielorrussos.

Ambas as turnês sugeriram que a decisão era discriminatória e ia contra seus acordos sobre as condições de entrada dos jogadores.