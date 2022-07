Jogador de futebol culpado de ‘pior erro de todos os tempos’ (VÍDEO) — CMIO Esportes

William Akio não será uma figura popular nos treinos do Valor FC na manhã de segunda-feira, depois de ter negado bizarramente à sua própria equipe um certo gol depois de limpar um chute fora da linha em uma partida contra o rival HFX Wanderers.

O placar estava empatado em 0 a 0 pouco depois do quarto de hora, quando Alessandro Riggi empurrou a bola para o goleiro do HFX.

Mas quando a bola escorregou em direção à rede, Akio correu em direção ao gol e chutou a bola para a linha lateral no último momento possível.

Sua interjeição errônea provocou olhares de escárnio de seus companheiros de equipe enquanto tentavam processar o que havia acabado de acontecer, enquanto Akio imediatamente protestou ao árbitro que a bola havia cruzado a linha antes de sua decisão de lançá-la em direção à arquibancada.

No entanto, os replays subsequentes pareciam mostrar que Akio realmente conseguiu impedir que o gol fosse marcado por uma margem mínima.

O incidente pareceu confundir todos que testemunharam, com ambas as equipes e o árbitro inicialmente lutando para entender o que acabaram de ver – com um proeminente escritor de futebol chamando isso de “a pior saudade de todos os tempos.”

Os jogadores do HFX Wanderers pareciam continuar jogando, enquanto os companheiros de Akio no Valor FC tentavam reivindicar o gol – mas o árbitro parecia ser o homem mais seguro em campo e sinalizou que não era um gol.

A equipe de comentários, que ficou tão surpresa quanto qualquer um, sugeriu que Akio havia tentado arremessar a bola para o fundo da rede – mas que ele errou muito suas linhas e, em vez disso, só conseguiu se tornar uma figura de ridículo viral online.

Também foi sugerido que o jogador pensou que a bola cruzou a linha e a estava rebatendo em comemoração – ainda que prematuramente.

Não surpreendentemente, Akio foi mais tarde retirado da partida – mas seus rubores foram salvos pelo companheiro de equipe Moses Dyer, que marcou um gol da vitória no final para garantir uma vitória por 1 a 0 para o Valor.

Mas você pode ter certeza que seus companheiros de equipe não o deixarão esquecer esse momento de loucura às pressas.