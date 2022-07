Chefe do Manchester United deixa clara a posição sobre a venda de Ronaldo – CMIO Esportes

Erik Ten Hag diz que Cristiano Ronaldo não está disponível para transferência neste verão

Erik ten Hag quer que Cristiano Ronaldo seja uma figura central em seu novo regime no Manchester United, com o novo técnico holandês do clube dizendo à mídia que o craque português não está disponível para transferência neste verão – apesar do jogador ter informado o clube de seu desejo para deixar Old Trafford.

O ex-técnico do Ajax, Ten Hag, foi encarregado de estabilizar o navio na metade vermelha de Manchester após os tumultuados reinados de Ralf Rangnick e Ole Gunnar Solskjaer, mas parecia que qualquer renascimento do Red Devils teria que vir sem Ronaldo após seu artilheiro. na última temporada pediu para sair se uma oferta adequada fosse feita por seus serviços.

Entende-se que o desejo de Ronaldo de deixar o United pela segunda vez vem depois de sua triste temporada em que não se classificou para a Liga dos Campeões – com o pentacampeão da competição dizendo estar buscando um sexto lugar antes de pendurar as chuteiras .

Erik Ten Hag: “Cristiano Ronaldo NÃO está à venda, ele está em nossos planos – ele não está conosco por questões pessoais. Estamos planejando com Cristiano Ronaldo para esta temporada, é isso”. 🚨🔴 #MUFC “Como fazer o Cristiano feliz? Não sei – estou ansioso por trabalhar com ele”. pic.twitter.com/8bSRpQbXkI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 11 de julho de 2022

Pensa-se que Chelsea, Napoli e Bayern de Munique estejam considerando uma mudança para Ronaldo – mas a posição pública do United é que ele não irá a outro lugar além do campo de treinamento do clube em Carrington nas próximas semanas.

No entanto, continua a especulação de que as declarações públicas do United diferem de sua tomada de decisão interna em meio a relatos de que o Ten Hag está se preparando para a vida sem o artilheiro da temporada passada.

“Estamos planejando com Ronaldo para esta temporada – é isso. Estou ansioso para trabalhar com ele”, disse Ten Hag antes da turnê de pré-temporada do clube na Tailândia e Austrália.

Ronaldo não estará presente em nenhum dos jogos agendados.

“Ele não me disse isso. Li, mas como digo, Cristiano não está à venda, está nos nossos planos e queremos fazer sucesso juntos.

“Falei com ele antes que esse problema surgisse. Eu tive uma conversa com ele e tive uma conversa muito boa.”

A Sky Sports relata que o agente de Ronaldo, Jorge Mendes, passou os últimos dias tentando convencer uma série de clubes de elite da Europa não apenas dos talentos ainda poderosos de Ronaldo na última parte de sua carreira, mas também dos significativos benefícios financeiros disponíveis através do jogador.

Mendes compilou um dossiê no qual destaca o impacto de Ronaldo nas mercadorias, nas redes sociais e no acesso a mercados subdesenvolvidos; um subproduto de ser o jogador de futebol mais famoso do mundo.

Mendes já se encontrou com o novo dono do Chelsea, Todd Boehly, onde se acredita que ele tentou convencê-lo do impacto que Ronaldo poderia ter em Stamford Bridge, dentro e fora do campo.













Por enquanto, porém, Ronaldo ainda não apertou o botão de pânico quando se trata de suas intenções de deixar o clube.

Mas o português provavelmente não tem medo da ‘opção nuclear’ – principalmente devido aos comentários que fez na última vez que queria deixar o Manchester United em 2008, quando se alinhou com o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, que sugeriu que o United estava envolvido em ‘escravidão’. ‘ em sua recusa em ceder em meio ao interesse do Real Madrid.

“Concordo com o que [Blatter] disse”, disse Ronaldo na época.

“É verdade. Concordo com o que o presidente da FIFA disse. Eu sei o que eu quero e o que eu gostaria. Temos que ver o que acontece. Não sei por onde começarei na próxima temporada.”

O Manchester United de Alex Ferguson logo descobriu o que acontece quando você não se curva às exigências de Ronaldo. Suspeita-se que o regime de Erik Ten Hag possa em breve receber uma lição semelhante.