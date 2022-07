A Rússia não deixou a rainha de Wimbledon, Rybakina, escapar, argumenta o chefe do tênis – CMIO Esportes

A nativa de Moscou, Elena Rybakina, foi coroada campeã de Wimbledon na semana passada em nome de seu país adotivo, o Cazaquistão – e Shamil Tarpischev, chefe da Federação Russa de Tênis, rejeitou as alegações de que a estrela foi uma das que fugiu para seu país.

Rybakina, de 23 anos, desafiou as probabilidades de vencer o terceiro cabeça de chave Ons Jabeur na final de sábado na famosa quadra central de Wimbledon, criando a situação incomum de coroar um vencedor nascido na Rússia em um torneio onde jogadores russos e bielorrussos foram proibidos de jogar.

Depois de representar a Rússia nos estágios iniciais de sua carreira, Rybakina optou por representar o Cazaquistão no cenário internacional a partir de 2018, aceitando uma oferta de maior assistência financeira para fazê-lo – mas a forma de sua vitória deixou alguns pensando como um jogador de tal potencial poderia escapar pelos dedos da infra-estrutura de tênis russa.

“Nós não [overlook] alguém”, disse Tarpichev sobre Rybakina via Match TV, a quem ele disse estar torcendo na final de sábado.













“É inútil falar sobre esses temas, porque as pessoas são absolutamente incompetentes. Não quero discutir com eles. Tudo está claro em sua história – foi contada um milhão de vezes.

“O fato é que todos os pais de atletas querem as melhores condições para seus filhos. Em um determinado período de tempo, uma das ex-repúblicas soviéticas oferece essa oportunidade. As pessoas concordam e vão embora – isso é tudo. Esta é uma questão puramente financeira. As pessoas querem perfeição. É lógico?”

Tarpischev acrescentou que a situação se resume a um motivo muito simples: dinheiro.

O tênis russo, diz ele, não recebe o mesmo tipo de dinheiro que outros esportes como futebol ou hóquei no gelo dentro do país, e ele diz que isso torna inevitável que talentos escapem por entre os dedos às vezes.

“A propósito, cerca de 20 de nossos jogadores jogam pelo Cazaquistão,” ele adicionou.

“Por exemplo, [Alexander] Bublik também saiu por razões financeiras. Não há bem nem mal nisso, porque o atleta escolhe onde é melhor. Se tivéssemos dinheiro como no futebol ou no hóquei, essas coisas não existiriam. Mas não podemos pagar indefinidamente, certo?”

Tarpischev acrescentou que não há absolutamente nenhum ressentimento quando se trata do sucesso de Rybakina no cenário global, chegando ao ponto de parabenizar seu adversário no tênis cazaque.

“Estou muito satisfeito que Rybakina tenha vencido: ela é uma boa atleta e pessoa,” ele adicionou. “Ontem também parabenizei o presidente da Federação de Tênis do Cazaquistão, Bulat Zhamitovich Utemuratov. também vou anotar [former Kazakh President] Nursultan Abishevich Nazarbayev, que ama o tênis e o apoia.

“Ainda temos muita gente talentosa, mas não podemos pagar por todos,” Ele continuou.

“O orçamento das federações dos países detentores do ‘Grand Slam’ é de 100 milhões de dólares, e nós temos sete. Essa é toda a diferença. Como em outros esportes, temos um sistema de contrato, não temos recursos para atender 250 pessoas.

“Elena é talentosa desde a infância, passou por todo o sistema conosco até os 18 anos. Sabíamos do talento dela, mas não podemos pular acima de nossas cabeças.”













De sua parte, Rybakina credita ao tênis cazaque a ajuda em seu desenvolvimento como uma jogadora de ponta, parecendo concordar com o vice-presidente da Federação de Tênis do Cazaquistão, Yuri Polsky, que desmentiu os comentários de Tarpischev de que Rybakina era um ‘produto’ do tênis russo.

“Mudei minha cidadania para o Cazaquistão porque eles acreditaram em mim e me ofereceram“, disse ela em 2020. “Eu não era tão bom quando eles ofereceram. Então eles acreditaram em mim e estão me ajudando muito.”

A presidente da Federação de Tênis do Cazaquistão, Utemuratov, que é creditada por ajudar no desenvolvimento de Rybakina e que esteve presente no SW19 por sua famosa vitória, acrescentou que, se a Rússia ficou surpresa com seu sucesso repentino, ninguém no Cazaquistão ficou tão surpreso.

“Não foi uma surpresa,” ele disse. “Elena vinha melhorando de forma consistente e caminhando para esse tipo de sucesso há algum tempo.

“Houve um período na carreira de Elena, aos 18 anos, em que ela pensou em parar. A ajuda de nossa federação em um momento crucial provou ser eficaz, e estamos felizes por podermos dar a ela a oportunidade de realizar seus sonhos.”

Rybakina deve ir ao Cazaquistão esta semana, onde será homenageada por seu sucesso e se encontrará com jornalistas e fãs, que devem se reunir para ver a primeira estrela do tênis representando o país a ganhar um título de Grand Slam.