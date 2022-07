Atleta olímpico dos EUA ‘quase cego’ após agressão selvagem (VÍDEO) — CMIO Esportes

Kim Glass sofreu vários ferimentos depois de ser atingida por um cano de metal em Los Angeles

A medalhista olímpica Kim Glass sofreu ferimentos faciais horríveis depois que um sem-teto jogou um cano de metal nela em Los Angeles, no que foi descrito como um ataque sem sentido e aleatório.

Glass, de 37 anos, foi às redes sociais após o ataque para mostrar seus ferimentos, que incluíam o olho direito inchado quase completamente fechado e um grande corte na ponte do nariz.

Glass detalhou no Instagram que ela estava almoçando com uma amiga e foi abordada pelo homem ao sair, acrescentando que o ataque parecia totalmente aleatório e que ela parecia estar no lugar errado na hora errada.

“Ele tinha algo na mão”, disse Glass sobre o homem, a quem ela também descreveu como sem-teto.

“[He] acabou de correr,” ela adicionou. “E ele apenas olhou para mim com alguns olhos bastante odiosos.

“Quando me virei para dizer ao meu amigo: ‘Acho que algo está errado com ele e acho que ele vai bater no carro’ – antes que eu percebesse, um grande cano de metal me atingiu. Aconteceu tão rápido. Ele literalmente atirou-o da rua.

“Isso meio que me levou para baixo e para fora.”

Sua lista de ferimentos era extensa: ossos quebrados, além de outros cortes e contusões.

“Eu tenho várias fraturas,” ela disse. “Sim, eu pareço um ET.”

Glass – que é um ex-residente da Rússia – também explicou que o homem em questão foi rapidamente detido por transeuntes e detido até que a polícia chegasse ao local.

“Pessoal, fiquem seguros lá fora… há muitos doentes mentais nestas ruas agora”, acrescentou ela sobre Los Angeles, uma cidade que muitos consideram ter problemas significativos com moradores de rua, bem como com o crime em geral.

“Você não deveria ter medo quando anda, mas é verdade. Vocês apenas fiquem seguros, OK.”

Glass foi um membro-chave da equipe dos EUA que conquistou a prata no vôlei nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, e mais tarde jogou pela extinta Universitet Belgorod na Rússia entre 2008 e 2009.