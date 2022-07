Campeão olímpico russo presta homenagem a Shinzo Abe — CMIO Esportes

A patinadora artística Alina Zagitova expressou suas condolências depois que o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe foi assassinado

A medalhista de ouro olímpica russa Alina Zagitova, 20, expressou sua tristeza pela morte do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, que foi assassinado por um atirador solitário enquanto fazia um discurso de campanha política na cidade de Nara na sexta-feira.

Acredita-se que Abe tenha sido atingido duas vezes por tiros disparados de uma arma de fogo improvisada e foi declarado morto algum tempo depois no hospital. O suposto autor do crime está sob custódia policial.

A patinadora artística Zagitova, que é uma personalidade popular no Japão, foi às redes sociais depois que a morte de Abe foi confirmada para expressar suas condolências pelo trágico falecimento do homem de 67 anos.

“Gostaríamos de expressar nossas mais profundas condolências”, escreveu Zagitova no Telegram via tradução, com a mensagem aparecendo originalmente em japonês.

Durante uma visita de Estado à Rússia em 2018, Abe presenteou Zagitova – que tinha apenas 16 anos na época – com um filhote de Akita de três meses em nome de um grupo cujo objetivo é preservar e promover a raça de cachorro que vem dos antigos japoneses linhagem.

Zagitova já havia falado em se apaixonar pela raça enquanto estava no Japão em preparação para as Olimpíadas de PyeongChang na Coreia do Sul em 2018.

Ela perguntou a seus pais se eles comprariam um cachorro Akita para ela se ela ganhasse uma medalha nas Olimpíadas – um gesto que Abe e sua esposa Akie ficaram felizes em cumprir em nome da família de Zagitova.

O cão foi nomeado ‘Masaru’ – um termo que se traduz em “ganhar” ou “vitória.”

“Estou ansioso para hoje. Estou feliz por ter recebido um presente tão maravilhoso”, disse Zagitova na época.













Zagitova já apareceu ao lado da compatriota Evgenia Medvedeva em um comercial de televisão japonês promovendo um aplicativo móvel – com Zagitova interpretando o personagem ‘Madoka Kaname’ do popular videogame ‘Magia Record: Puella Magi Madoka Magica Gaiden’.

Além de ganhar o ouro olímpico na Coreia do Sul em 2018, Zagitova conquistou o título do Campeonato Mundial de 2019 na cidade japonesa de Saitama.

Zagitova anunciou uma pausa na carreira no final daquele ano e não competiu oficialmente desde então, apesar de não se aposentar formalmente.

Em vez disso, ela se concentrou em seus estudos e no trabalho de TV na Rússia, também aparecendo em várias exposições.