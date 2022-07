Estrela de Hollywood Pratt recua na briga com campeão do UFC — CMIO Esportes

O astro da Marvel, Chris Pratt, pediu desculpas ao rei dos médios do UFC, Israel Adesanya, por criticar sua última aparição no octógono.

Pratt apareceu em um show pós-luta após a confortável vitória por decisão unânime de Adesanya no UFC 276 sobre Jared Cannonier em Las Vegas no último final de semana.

Ele criticou a maneira como o neozelandês falou besteira antes da luta principal, mas depois saiu disposto a se sentar no pé de trás e se esconder atrás de seu jab.

Adesanya abordou as críticas de Pratt compartilhando um clipe de James McAvoy batendo na boca da estrela de cinema com um teclado no filme de 2012 ‘Wanted’, e também escrevendo: “Eu sou o cara. Você é apenas um fã.”

Aparecendo nas respostas, Pratt admitiu a derrota. “Você tem razão,” ele escreveu. “Desculpe, Bruta.”

“Me incomoda quando as pessoas criticam meu trabalho – nunca arriscaram nada. Me faz um hipócrita fazer exatamente isso com você.

“Foi mal. Continue se mantendo campeão.” Pratt terminou com uma oração e um emoji de coração de amor.

Você tem razão. Desculpe Bruta. Incomoda-me quando as pessoas criticam o meu trabalho – nunca arriscando nada. Faz de mim um hipócrita fazer exatamente isso com você. Foi mal. Continue assim campeão. 🙏🏻♥️ — Chris Pratt (@prattprattpratt) 6 de julho de 2022

Pratt inicialmente chamou a atenção de Adesanya dizendo: “Eu não conheço esse jogo – sou apenas um ator, mas não sou fã, cara” ao reagir à vitória do Cannonier.

“Eu não sou um fã de sair como toda essa conversa, e então apenas colocar um pouco de tagarelice. Eu sou como, ‘Vamos, cara. Você tem que lucrar aquela promessa de ser tão foda.'” Ele demandou.













Pratt não foi o único crítico da vitória por shutout, no entanto, e houve relatos de pessoas deixando a T-Mobile Arena antes da conclusão da luta enquanto vaias também podiam ser ouvidas durante a transmissão da luta.

Adesanya latiu de volta para aqueles que zombavam dele dizendo “foda-se eles”e também se comparou a lendas do boxe e do MMA como Floyd Mayweather e Anderson Silva, que também foram xingados no auge de seu domínio.

O competidor Alex Pereira estava lá para ver a vitória depois de nocautear Sean Strickland no início do card, e disse que “verdade” chateá-lo “para ver como ele [Adesanya] lutou esta noite”.

“Uma apresentação como essa é um desrespeito à multidão”, continuou o brasileiro através de um tradutor. “Vi milhares e milhares de pessoas aqui, não conseguia nem contar quantas, e é triste ver pessoas vaiando assim durante uma luta pelo título.

“As pessoas estavam saindo no quarto round como se a luta tivesse acabado. Isso realmente me incomoda”, disse. Pereira terminou.

Como Pereira é um antigo rival de Adesanya que venceu o campeão duas vezes em seus dias de kickboxing, Adesanya o chamou após seu triunfo e ameaçou que ele “você congelou como Elsa” em referência ao popular filme da Disney e seu personagem principal.