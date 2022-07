Razão bizarra citada para as comemorações de Wimbledon de Serena não aparecerem — CMIO Esportes

Serena Williams, uma das jogadoras mais dominantes na longa história de Wimbledon, esteve notavelmente ausente das recentes comemorações dos 100 anos da famosa Quadra Central, que atua como a peça central do Grand Slam de grama.

A sete vezes campeã de Wimbledon, Williams foi nocauteada pelo desconhecido Harmony Tan na primeira rodada do evento deste ano no SW19, mas apesar de permanecer em Londres, a mais nova das duas irmãs Williams pulou o evento de gala – apesar de Rod Laver e Billie Jean King optando por participar.

O motivo do não comparecimento de Williams? De acordo com o The Telegraph, ela ficou chateada com a recusa dos chefes de Wimbledon em conceder-lhe o uso de cinco carros de cortesia ao longo do torneio.

Wimbledon geralmente dá a cada jogador um carro de cortesia para ser usado a seu critério, com alguns dos maiores nomes recebendo dois veículos – mas Williams pediu cinco para ajudar a transportar a si mesma, seu marido, sua irmã, sua mãe e seu treinador.

Foi relatado que Williams queria usar os veículos mesmo além do período normal de 24 horas durante o qual os jogadores são obrigados a devolver os carros após a eliminação do torneio.

“Ela queria usar os carros durante as duas semanas inteiras porque é isso que acontece nos outros Grand Slams”, O Telegraph citou uma fonte como tendo dito.

“Ela foi informada de que não era possível porque eles tinham que ser usados ​​pelos outros jogadores. Ela não estava feliz.

“Talvez seja por isso que ela se recusou a participar do desfile do centenário.”

Repórteres interrogaram autoridades sobre a ausência de Williams nas comemorações, mas foram informados por autoridades de que a americana havia voltado para casa – apenas para ela ser vista em um show dos Rolling Stones e na estreia de um filme logo depois na capital inglesa.

Relatos do rancor de Williams no All England Club reviverão novamente os relatos de que ela pode ser considerada uma ‘diva’. Ela foi criticada no passado por ignorar as obrigações da mídia, além de se recusar a responder a perguntas de certas publicações.

Mas quando sondados sobre a especulação da ira de Williams em relação aos cartões de cortesia, os funcionários de Wimbledon responderam simplesmente: “Cumprimos todas as solicitações de transporte que recebemos.”