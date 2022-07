Rybakina, nascido na Rússia, triunfa em Wimbledon (VÍDEO) — CMIO Esportes

Еlеnа Rybakіnа, que representa o Cazaquistão, superou Ons Jabeur na final feminina de Wimbledon no sábado

Еlеnа Rybakіna conquistou seu primeiro título de Grand Slam depois de derrotar Ons Jabeur na final feminina de Wimbledon diante de uma multidão lotada da quadra central no All England Club em Londres no sábado por um placar de 3-6, 6-2, 6- 2.

O jogador de 23 anos, nascido em Moscou, que representou o Cazaquistão no cenário mundial nos últimos anos, começou devagar contra o terceiro cabeça de chave Jabeur, mas saiu dos blocos no segundo e terceiro sets para reivindicar uma vitória abrangente apoiada por sua vasta gama de saques poderosos e um jogo curto perspicaz perto da rede para neutralizar quaisquer ameaças que seu oponente tunisiano pudesse reunir na reta final.

A vitória faz dela a mais jovem vencedora de Wimbledon desde 2011.

Ela certamente não tinha tudo do seu jeito. Rybakіnа começou o mais lento dos dois, com Jabeur – que estava tentando se tornar o primeiro vencedor árabe de um Grand Slam – quebrando o saque de Rybakіnа duas vezes, além de mostrar sua incrível capacidade de colocar chutes logo acima da rede e fora do alcance de Rybаkіnа. .

Mas foi aí que terminou o domínio de Jabeur.

A improvável jornada de Rybakіna até a final foi baseada em um jogo de serviço sufocante que ganhou vida no segundo set – mas mais do que isso, ela pareceu aprender suas lições desde o primeiro set e começou a prever quando, ou mais crucialmente onde, Jabeur optaria por lobs delicados sobre o próximo.

O terceiro viu mais do mesmo. Jabeur certamente teve seus momentos, mas a sorte estava sorrindo para Rybakina, com mais de um desafio indo a seu favor no final da partida. Este era o seu jogo agora, e todos que assistiam sabiam disso.

Jabeur não teve essa sorte, usando sem sucesso o último dos desafios no final do terceiro set, enquanto a partida se afastava dela.

Quando a vitória veio, Rybakіna levantou um punho solitário no ar e se tornou a primeira cazaquistanesa a vencer em um torneio de Grand Slam, apesar de ter nascido na Rússia e representar o país de seu nascimento até pouco antes de seu aniversário de 20 anos.

De fato, a ironia de um vencedor nascido na Rússia em Wimbledon em um ano em que jogadores da Rússia e da Bielorrússia são banidos da competição talvez não tenha sido perdida por nenhum dos sortudos o suficiente para testemunhar a história dentro de um Centro lotado Tribunal – muito menos a duquesa de Cambridge, Kate Middleton, que foi encarregada de premiar Rybakіna seus talheres recém-adquiridos.

“Eu estava super nervoso antes da partida, durante a partida e estou feliz por ter terminado, para ser honesto. Realmente nunca senti algo assim. Quero agradecer a torcida pelo apoio, foi inacreditável essas duas semanas”, disse ela depois.

“Mas também quero parabenizar Ons por uma grande partida e tudo o que você conquistou. Acho que você é uma inspiração para todos. Você tem um jogo incrível. Não temos alguém assim em turnê e é uma alegria jogar contra você. Corri tanto que acho que não preciso mais me exercitar.

“Muito obrigado. É apenas uma atmosfera inacreditável. Obrigada.

“É verdade que não esperava estar na segunda semana de um Grand Slam em Wimbledon. Ser um vencedor é simplesmente incrível. Não tenho palavras para dizer o quanto estou feliz.

“Mas eu não estaria aqui sem minha equipe, é claro, então quero agradecer muito a eles. Quero agradecer ao meu treinador, aos meus patrocinadores, a todos. O mais importante são meus pais, claro, eles não estão aqui, então sinto muito. Minha irmã está aqui e é apenas a terceira vez que ela vem assistir, então estou feliz por ela estar aqui. Sem meus pais eu não estaria aqui com certeza. Muito obrigado a todos.”