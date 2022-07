Estrela do UFC chama Rafael Nadal após última vitória (VÍDEO) — CMIO Esportes

Rafael Fiziev diz que quer descobrir quem é o esportista mais dominante chamado Rafael

O desafiante peso leve do UFC Rafael Fiziev diz que quer derrubar com seu xará Rafael Nadal após sua sensacional finalização no quinto round sobre outro Rafael, o ex-campeão Dos Anjos, em Las Vegas na noite de sábado.

Se as fichas tivessem caído de forma diferente, o espanhol Nadal poderia estar se preparando no domingo para sua última final de Grand Slam, mas uma lesão abdominal sofrida durante Wimbledon encerrou sua busca pela 23ª coroa principal e deu ao bad boy australiano Nick Kyrgios um caminho desobstruído para a final.

Mas se os fogos competitivos de Nadal continuarem em chamas, a estrela do Quirguistão Fiziev ofereceu a ele uma rota para o octógono para determinar de uma vez por todas quem pode reivindicar o título de ‘melhor Rafael’ em todos os esportes.

“Agora quero fazer um novo desafio quem é o melhor Rafa do esporte,” disse Fiziev ao comentarista do UFC Michael Bisping após sua vitória.

“Rafael Nadal, venha aqui, venha aqui.”

A convocação oportunista de Fiziev veio após a melhor atuação da carreira contra o ex-campeão dos leves Dos Anjos.

Ele foi totalmente dominante nas três primeiras rodadas, antes de Dos Anjos tentar voltar na quarta rodada, quando o ritmo de Fiziev diminuiu meio passo.

Te falei, sou o melhor Rafael do UFC 😁 — Rafael “Ataman” Fiziev (@RafaelFiziev) 10 de julho de 2022

No entanto, a recuperação de Dos Anjos foi interrompida no início do quinto, quando ele acertou um gancho de esquerda que derrubou o veterano brasileiro para a tela.

O árbitro Mark Smith interrompeu a luta momentos depois, após uma breve enxurrada no chão. O fim veio apenas 18 segundos para a rodada final.

“Quero dizer que agora sabemos quem é o melhor Rafael do UFC”, acrescentou Fiziev após a luta. “Agora sabemos. Eu olho para o acabamento em todas as rodadas.

“Sean Shelby [UFC matchmaker], eu acredito que você me dá algo de bom. Dê-me alguém neste top cinco, estou pronto.”

Se Nadal não pode ser persuadido a aceitar o desafio, há muitos lutadores no peso leve do UFC que o fariam. Fiziev ganhou as manchetes nos últimos dias depois de tentar se posicionar para uma luta com o retorno de Conor McGregor, enquanto Justin Gaethje e Dustin Poirier também foram sugeridos como candidatos para o lutador atualmente no meio de uma sequência de seis vitórias.

Seja qual for a identidade de seu próximo adversário, a vitória por nocaute de Fiziev contra o sempre perigoso Dos Anjos garante a ele um grande adversário em sua próxima luta – e seja McGregor, Gaethje, Poirier (ou mesmo Nadal?), pode ter certeza que você vou ouvir o nome desse homem mencionado em conversas sobre os principais candidatos a 155 libras daqui para frente.