Clubes europeus ‘desprezam’ jogadores não vacinados no mercado de transferências

Clubes de futebol não estão interessados ​​em contratar jogadores que não estejam vacinados contra Covid-19

Vários dos principais clubes do futebol europeu descartaram a contratação de jogadores que permanecem não vacinados contra o Covid-19, de acordo com relatos da mídia britânica.

A reportagem, que foi publicada no The Telegraph, vem em meio a notícias de que a dupla de meio-campo do Chelsea N’Golo Kante e Ruben Loftus-Cheek foram deixadas em Londres antes da turnê de pré-temporada do clube pelos Estados Unidos.devido ao seu estado vacinal” – com o medo crescente no futebol de que vários jogadores não vacinados possam ser impedidos de entrar em certos países se as regras rígidas do Covid-19 forem reintroduzidas ainda este ano.

Os Estados Unidos, por exemplo, atualmente exigem que todos os participantes do país sejam vacinados na chegada, com especulações sugerindo que essa foi a causa do não comparecimento de Kante e Loftus-Cheek antes das obrigações de pré-temporada do Chelsea.

De acordo com o relatório, uma fonte não identificada é citada dizendo que o “chamadas telefônicas param imediatamente” quando um clube é informado de que um possível alvo de transferência não está vacinado contra o Covid-19, secando sua comercialização entre vários dos principais times da Europa.

O perfil de um jogador específico pode levar a circunstâncias em que essa regra não escrita não é observada, mas entende-se que os clubes temem que um jogador não vacinado possa ser forçado a perder jogos e sessões de treinamento no futuro, principalmente se houver outro surto em grande escala do vírus este inverno.

O futebol doméstico na França e na Itália exige que os jogadores de futebol sejam vacinados, com apenas raras exceções à regra sendo permitidas.

As implicações no mercado de transferências podem levar alguns jogadores de alto nível a não conseguirem encontrar novos clubes, com alguns especulando que isso pode levar alguns jogadores a serem forçados a cair de divisão – e até a receber um corte salarial considerável para continuar suas carreiras.

A ausência da dupla do Chelsea (e em particular Loftus-Cheek, suspeita-se) da turnê de treinamento do clube nos EUA pode afetar sua carreira tanto em Stamford Bridge, quanto com quaisquer potenciais pretendentes de transferência que ele possa ter – já que a Inglaterra internacional está disponível para transferência neste verão.

Mas falando no ano passado depois que o aparentemente não vacinado Kante contraiu o Covid-19, o técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, sugeriu que decisões como essa cabem ao jogador individual e não aos seus clubes.

“Seria fácil dizer [players should send the public a positive example and get vaccinated] agora e receber talvez aplausos de muitas pessoas”, disse o alemão.

“Mas ao mesmo tempo eu tenho o direito de dizer isso? Eu não tenho tanta certeza. Eu posso tomar a decisão por mim mesmo, e todo mundo precisa refletir sobre isso e arriscar ou não. Acho que é uma questão séria e a vacinação parece ser uma proteção adequada.

“Estou vacinado. Mas eu realmente não me vejo em posição de falar recomendações adequadas. Acho que isso iria longe demais. Sou treinador de futebol, não sou 100% especialista nisso e deixaria isso para eles. Todo mundo é adulto o suficiente e todo mundo vive em um país livre, o que é uma coisa boa.”