Djokovic supera o corajoso Kyrgios e conquista a mais recente coroa de Wimbledon (VÍDEO) — CMIO Esportes

Novak Djokovic conquistou seu 21º título de Grand Slam da carreira no sol de Londres no domingo

Novak Djokovic derrotou Nick Kyrgios após quatro sets emocionantes para conquistar seu sétimo título de Wimbledon em um confronto emocionante no All England Club no domingo.

O craque sérvio perdeu o primeiro set, mas voltou a vencer os três seguintes, superando Kyrgios nos momentos finais da partida para conquistar sua 21ª coroa de Grand Slam – e sua primeira desde que derrotou Matteo Berrettini na final do ano passado.

O resultado quando tudo foi dito e feito viu Djokovic reivindicar o troféu por uma pontuação de 4-6, 6-3, 6-4, 7-6 – mas as primeiras trocas sugeriram que poderia haver um choque sísmico nas cartas no SW19 .

O muito elogiado jogo de saque de Kyrgios colocou o australiano em vantagem inicial, com Djokovic lutando para conter uma série de ases que assobiaram por ele. Também não houve trégua no segundo serviço, com Kyrgios apresentando o segundo serviço mais poderoso visto na quadra central desde os dias inebriantes do domínio de Pete Sampras na década de 1990.

Mas não demorou muito para que Djokovic começasse a mostrar seu próprio ofício. Pelas primeiras trocas no segundo set, parecia que ele havia começado a entender os jogos de serviço de Kyrgios, e a partida caiu em um ritmo no qual ele estava mais confortável.

O impetuoso Kyrgios tentou o seu melhor para manter o ritmo, mas seus discursos ocasionais para o público (e até mesmo sua própria equipe de apoio) sugeriam que ele sentia que sua primeira final de Grand Slam estava escapando por entre os dedos.

Em última análise, ele estava certo – e uma senhora infeliz (e aparentemente bastante vocal) sentada no meio da multidão sofreu o peso da ira de Kyrgios quando o australiano exigiu ao árbitro que ela fosse ejetada – o resultado, disse ele, de sua decisão de consumir “cerca de 700 bebidas” .

Interjeições como essas são uma prática comum em uma partida de Nick Kyrgios, mas desta vez veio em um pacote que também continha um tênis de tirar o fôlego e até mesmo seu agora marca registrada entre as pernas.

O primeiro set ainda teve um saque nas axilas de Kyrgios; um tiro que provocou um suspiro audível da quadra central lotada. Em outra ocasião, um arremesso sublime deixou Djokovic perplexo, levando o craque sérvio a bater palmas na direção de Kyrgios.

Mas a chave para a partida foi a capacidade de Djokovic de ler seu oponente e tirar sua melhor arma – aquele saque estrondoso que é a peça central de seu arsenal. Uma vez que essa ameaça foi abordada, Djokovic friamente colocou seu oponente em ralis mais longos, afastando-o da linha de base antes de mirar tiros com mira a laser nos trilhos.

Quando chegou o tiebreak do quarto set, parecia uma questão de ‘quando’ e não ‘se’, e Djokovic novamente triunfou no maior palco do esporte.

A vitória o coloca um atrás de Rafael Nadal na lista de todos os tempos de Grand Slams, e também o coloca ao lado de Bjorn Borg, Pete Sampras e Roger Federer como o único homem a conquistar quatro títulos consecutivos de Wimbledon.

“Nick – você estará de volta, não apenas em Wimbledon, mas nas finais,” Djokovic falou sobre seu adversário logo após receber o troféu.

“Sei que é difícil encontrar palavras de consolo depois de uma derrota difícil como essa, mas você mostrou que merece ser o melhor do mundo, especialmente nesta superfície, depois deste torneio, desejo tudo de bom.

“Eu realmente respeito muito você, você é um talento incrível e agora tudo está começando a se encaixar para você. Nunca pensei que diria tantas coisas boas sobre você considerando o relacionamento. OK, é oficialmente um bromance.

“O vencedor compra o jantar – por isso perdeu. Eu não sei se vamos fazer isso acontecer esta noite, mas este é o começo de um relacionamento maravilhoso entre nós. Não respondi à pergunta da boate porque minha esposa estava ao meu lado, mas vamos começar com jantar e bebidas.

“Estou sem palavras para o que este torneio e este troféu significam para mim. Sempre foi e será o mais especial no meu coração. Isso me motivou a jogar no meu pequeno resort de montanha e vi Pete Sampras vencer e pedi aos meus pais que me comprassem uma raquete.

“Foi a minha primeira imagem do tênis – cada vez fica mais significativo e sou abençoado por estar aqui com o troféu.

“É a quadra de tênis mais especial do mundo e quando você anda na grama intocada e tudo é tão direcionado no tênis, na bola e na raquete dos jogadores e tem o maior reconhecimento do mundo.”

Depois de um ano em que foi expulso da Austrália antes de ter a chance de defender sua coroa do Aberto da Austrália e sofrer uma eliminação nas quartas de final do Aberto da França, o domínio de Djokovic em Wimbledon não mostra sinais de desaceleração.

E quem apostaria contra ele estender seu legado novamente no ano que vem?