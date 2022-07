Ícone do tênis ataca políticos dos EUA por proibição de Djokovic — CMIO Esportes

A lenda do tênis americano John McEnroe atacou políticos em sua terra natal por “ficando no caminho” da busca de Novak Djokovic por mais títulos de Grand Slam, com o sérvio definido para perder o US Open no final deste ano por causa dos requisitos de vacina.

Do jeito que as coisas estão, Djokovic não poderá competir em Nova York porque os estrangeiros devem ser vacinados contra o Covid-19 para entrar nos EUA.

Djokovic, de 35 anos, repetiu após sua vitória em Wimbledon contra Nick Kyrgios no domingo que não planejava mudar sua postura ao receber o jab.

“Não estou vacinado e não estou planejando me vacinar, então a única boa notícia que posso ter é que eles removem o cartão verde obrigatório de vacina ou o que você chama para entrar nos Estados Unidos ou isenção” disse a estrela.













Depois que Djokovic foi deportado da Austrália no início do ano consecutivo por causa de seu status de vacinação, a lenda americana McEnroe denunciou a “política” que estão atrapalhando o 21 vezes campeão do Grand Slam em sua busca por mais títulos.

“Esses políticos estão atrapalhando demais” McEnroe disse na ESPN.

“Eles fizeram isso na Austrália. Vamos deixar o cara entrar e tocar nos EUA. Quero dizer, vamos. Isto é ridículo.”

McEnroe, 63, acrescentou que “o que você acha que o governo deve ou não fazer, é uma chatice para o tênis” que Djokovic deve perder a ação em Flushing Meadows quando ela começar em agosto.

A situação atual significa que estrelas americanas não vacinadas, como Tennys Sandgren, provavelmente poderão jogar em virtude de sua nacionalidade, enquanto Djokovic não, porque não poderá entrar no país.

“É muito vergonhoso que a USTA [US Tennis Association] não vai lutar por uma isenção para Novak. Não é surpresa que o governo não tenha mudado sua política arcaica. Eu posso jogar, mas ele não pode? Ridículo,” Sandgren twittou no mês passado.













Depois de conquistar o sétimo título de Wimbledon ao superar um corajoso Nick Kyrgios no domingo, Djokovic disse que descansaria bem antes de avaliar o que vem a seguir.

“Aguardarei esperançosamente por boas notícias dos EUA, porque adoraria ir para lá” disse o sérvio.

“Esse seria provavelmente o próximo grande torneio, a próxima grande virada, jogando um torneio ou dois antes do US Open e do US Open.

“Se isso não acontecer, então eu tenho que ver como será o cronograma.” acrescentou Djokovic, embora tenha admitido que não está otimista com uma isenção que lhe permita entrar nos EUA.

A deportação de Djokovic da Austrália em janeiro significa que ele também pode ser forçado a perder o Grand Slam do próximo ano em Melbourne devido às leis australianas sobre pedidos de visto.

Isso faria do Aberto da França em maio de 2023 a próxima oportunidade que Djokovic tem de vencer um Grand Slam.

O triunfo de Djokovic em Wimbledon o colocou a um título de Grand Slam do recorde geral de Rafael Nadal de 22.

Djokovic conquistou três títulos do US Open no passado e foi derrotado na final do ano passado pelo russo Daniil Medvedev.

Djokovic disse anteriormente que está disposto a sacrificar a chance de ganhar mais títulos em vez de recuar e se vacinar contra o Covid-19.