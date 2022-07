Estrela do Tour de France quebra o pescoço em colisão brutal com torcedores (VÍDEO) — CMIO Esportes

Um ciclista do Tour de France acabou com o pescoço quebrado após colidir com um ventilador e depois cair em paralelepípedos como parte de um incidente horrível durante o evento mundialmente famoso.

Daniel Oss atravessava o estágio cinco em alta velocidade quando esbarrou no espectador que entrou em seu caminho enquanto filmava a ação em seu celular.

O torcedor foi derrubado no chão pela força do impacto com Oss, que foi arremessado de sua moto em direção a um outro competidor, Michael Gogl, também lançado na calçada.

Oss de alguma forma conseguiu terminar a etapa composta por 11 seções na perigosa superfície de paralelepípedos.

No entanto, exames realizados posteriormente mostraram que o italiano sofreu uma vértebra fraturada no pescoço.

Esta informação foi divulgada pela equipe TotalEnergies de Oss, que twittou: “Exames adicionais revelaram uma fratura de uma vértebra cervical exigindo imobilização por algumas semanas.”

“Daniel Oss é, portanto, forçado a deixar o Tour de France. Toda a equipe lhe deseja uma boa recuperação, Daniel,” acrescentou.

Quanto a Gogl, ele sofreu uma fratura na clavícula e na pelve. Mas um terceiro piloto ficou tão ferido que não pôde participar da ação no dia seguinte.













Reagindo ao acidente, a lenda do ciclismo Bradley Wiggins questionou por que uma etapa de paralelepípedos deveria ser incluída no Tour de France.

“Por mais espetáculo que os palcos de paralelepípedos sejam para os espectadores e para nós, vemos a carnificina que causa e vemos o dano que causa às pessoas que se preparam para esta corrida durante todo o ano”, disse. o medalhista de ouro olímpico anotado ao Eurosport.

“E eu faço a pergunta: é necessário ter um estágio assim na primeira semana com tudo o que temos que é tão específico e tanto para um especialista que, Quero dizer, sim, poderíamos argumentar que Tadej [Pogacar] passa por isso e os melhores pilotos passam por isso, mas há muita sorte envolvida, não há?” ele adicionou.

O Tour de France está atualmente sendo liderado por Pogacar, que detém a camisa amarela após seis etapas.