Ex-chefe da F1 freia comentários de Putin – CMIO Esportes

Bernie Ecclestone foi criticado por dizer que ‘levaria um tiro’ por Vladimir Putin

O ex-chefe da Fórmula 1 Bernie Ecclestone desistiu dos comentários que fez em apoio a Vladimir Putin, depois de dizer anteriormente que iria “Pegue uma bala” para o presidente russo.

“Eu preferiria que não doesse, mas se machucasse, eu ainda levaria um tiro” ele disse recentemente. “Porque ele é uma pessoa de primeira classe. E o que ele está fazendo é algo que ele acreditava ser a coisa certa para a Rússia.”

Seus comentários foram apreendidos por uma mídia voraz do Reino Unido, principalmente porque grandes áreas do mundo esportivo deixaram claro seu apoio à Ucrânia em toda a operação militar da Rússia no país.

Ecclestone, 91 anos, disse em seus comentários, que foram transmitidos originalmente na ITV’s ‘Bom dia Grã-Bretanha‘, que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky poderia ter feito mais para evitar o conflito – um afastamento radical das declarações feitas em outros lugares do mundo esportivo ocidental.

A entrevista ganhou força online, levando a Fórmula 1 a emitir uma declaração na qual se distanciavam de seu ex-executivo, dizendo: “Os comentários feitos por Bernie Ecclestone são seus pontos de vista pessoais e contrastam fortemente com a posição dos valores modernos do nosso esporte.”

E abordando o furor na Sky Sports no sábado, Ecclestone optou por voltar atrás e sugeriu que seus comentários iniciais foram percebidos incorretamente.

“Acho que muitas vezes as pessoas saem e dizem coisas ou fazem coisas sem pensar muito. Provavelmente eu fiz o mesmo,” ele disse.

“Eu posso entender as pessoas pensando que estou defendendo o que ele fez na Ucrânia, o que eu não faço. Fui criado durante a guerra, a última guerra, então sei como é.

“Então, sinto pena das pessoas na Ucrânia terem que sofrer por algo que não fizeram. Eles não fizeram nada de errado. Eles não começaram nada. Eles querem continuar com suas vidas.”

Ecclestone também declarou sua oposição às várias sanções impostas aos esportes russos por várias federações nos últimos meses, como a decisão dos chefes de tênis de Wimbledon de impedir que jogadores da Rússia e da Bielorrússia joguem no evento de Londres.

“Acho errado impedir que atletas russos, incluindo pilotos, participem de seu esporte,” ele disse.

“Eles não se envolveram nisso em primeiro lugar, então eles não devem ser punidos.”

No entanto, apesar de se distanciar de seus comentários sobre Putin, Ecclestone não rejeitou suas críticas ao piloto de F1 Lewis Hamilton depois de entrar em uma briga envolvendo o piloto e sugerir que o inglês deveria “escovar de lado” comentários racistas dirigidos a ele online.