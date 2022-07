Atletas russos banidos do Campeonato Mundial de Atletismo — CMIO Esportes

World Athletics aprova inscrições para 18 atletas russos competirem como neutros – mas não no Campeonato Mundial

Atletas russos foram impedidos de participar do próximo Campeonato Mundial de Atletismo em Oregon, apesar de a World Athletics aprovar inscrições de 18 estrelas do esporte russo para competir sob uma bandeira neutra.

A World Athletics anunciou que os russos não poderão competir no evento que acontece de 15 a 24 de julho devido ao que eles dizem ser um “consequência da invasão da Ucrânia pela Rússia” – e acrescentou que os atletas neutros recém-aprovados também serão banidos do evento.

A decisão está de acordo com uma declaração anterior da World Athletics de que atletas da Rússia e da Bielorrússia serão suspensos indefinidamente dos eventos devido à operação militar conduzida pela Rússia na Ucrânia, que começou no final de fevereiro.

A proibição, anunciada pela World Athletics em 1º de março, impediu que atletas russos e bielorrussos competissem no Campeonato Mundial de Atletismo Indoor daquele mês em Belgrado.

Antes disso, os atletas russos tinham permissão para competir como Atletas Neutros Autorizados (ANA), enquanto a Federação Russa de Atletismo (RusAF) cumpria uma suspensão em meio a alegações de redes de doping operando no país. Este foi introduzido pela primeira vez em 2015.

Até agora, 73 atletas russos foram confirmados como Atletas Neutros Autorizados até agora este ano, com a World Athletics anunciando mais 18 nesta semana.

Entre as últimas adições estão os saltadores com vara Dmitrii Kachanov e Viktor Pintusov, com a lista completa publicada no site oficial da World Athletics.

“Ao aprovar essas 18 inscrições, o Conselho de Revisão de Doping observou que, de acordo com a decisão da World Athletics de 1º de março de 2022, todos os atletas, pessoal de apoio e oficiais da Rússia foram excluídos de todos os eventos da World Athletics Series no futuro próximo como consequência da A invasão russa da Ucrânia”, disse a World Athletics em comunicado.

“Além disso, a Wanda Diamond League posteriormente tomou a decisão de excluir os atletas russos de competir em suas reuniões.

“Além disso, o Conselho de Revisão de Doping entende que os organizadores individuais do Circuito Continental não estão convidando atletas russos para suas reuniões.

“Os atletas da ANA permanecem elegíveis para competir em outras competições internacionais na medida em que tais competições sejam abertas a atletas da Rússia.”

A Rússia enfrentou uma ampla gama de sanções esportivas de várias federações nos últimos meses, incluindo a remoção de seus direitos de hospedagem para a final da Liga dos Campeões de 2022, bem como a exclusão da seleção russa da Copa do Mundo deste ano no Catar.

Os chefes de tênis de Wimbledon também se recusaram a permitir que jogadores da Rússia ou da Bielorrússia participassem do evento Grand Slam deste ano em Londres.