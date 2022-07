Cadáver encontrado fora do estádio da NFL — CMIO Esportes

A descoberta foi feita na casa do atual campeão do Super Bowl, o Los Angeles Rams.

Uma investigação foi iniciada depois que o corpo de um homem foi encontrado no lago artificial em frente ao SoFi Stadium em Inglewood, Califórnia, onde o Los Angeles Rams e Chargers jogam seus jogos em casa da NFL.

Em uma coletiva de imprensa na quarta-feira, o prefeito de Inglewood, James T. Butts, disse que o homem de 45 anos pulou uma série de cercas trancadas para acessar o trecho de 300 acres de terra conhecido como Hollywood Park, onde o estádio está localizado.

O homem, cujo nome não foi divulgado, foi visto pela última vez acima da água por volta das 6h13.

O Hollywood Park divulgou um comunicado em que disse estar ciente do incidente, com o pessoal de segurança avistando um invasor por volta das 6h.

Mergulhadores do Departamento de Execução Especial do Departamento do Xerife de Los Angeles ajudaram o Departamento de Polícia de Inglewood a encontrar o corpo, que foi recuperado por volta das 9h40, de acordo com Butts.













“Honestamente, este é alguém que tomou uma decisão consciente de invadir a propriedade, entrar no lago e acabou tendo algum desconforto e dificuldade. “ Butts reivindicado.

A causa exata da morte ainda é indeterminada enquanto uma autópsia está sendo realizada, e as autoridades não sabem ao certo por que o homem entrou no lago oficialmente conhecido como Lake Park.

Butts explicou como imagens de vídeo de vigilância mostraram que “tipo de” apareceu como se o homem “não sabia nadar.”

O Lake Park se estende por seis acres e pode conter 11 milhões de galões de água, diz-se, além de ter cerca de 15 pés de profundidade.

A morte do homem é a primeira morte conhecida que ocorreu no próprio lago, embora não seja a primeira a acontecer nas proximidades do estádio com capacidade para 70.000 pessoas que recentemente sediou o Super Bowl 56, vencido pelos Rams contra o Cincinnati Bengals.

Em junho de 2020, um subcontratado morreu devido a “intoxicação por cocaína” e exaustão pelo calor, e em dezembro daquele ano viu um trabalhador da construção civil preso por uma viga de metal em um acidente envolvendo também um guindaste.

O estádio So-Fi também foi palco de pelo menos duas brigas em massa no ano passado envolvendo fãs de Chargers e Rams em um empate de pré-temporada, além de torcedores de Chargers e Dallas Cowboys na temporada regular.