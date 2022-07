Rússia revela alternativa ao GP de F1 cancelado — CMIO Esportes

O Grande Prêmio de Sochi será substituído por um festival de música de dois dias, anunciaram os chefes do automobilismo russo, depois que a Fórmula 1 retirou a corrida de seu calendário por causa do conflito na Ucrânia.

O Grande Prêmio no Autódromo de Sochi, na costa do Mar Negro, deveria ocorrer em setembro pela nona vez consecutiva, mas os chefes da F1 formalmente rescindiram seu contrato com a Rússia no início de março.

Substituindo o evento, os organizadores russos de automobilismo Rosgonki revelaram um festival de música intitulado ‘Festival #1’ (F#1), em um aceno para a peça originalmente planejada.

“Nos dias 24 e 25 de setembro de 2022, o Autódromo de Sochi sediará um festival de música multiformato para toda a família”. leia um anúncio.

“Um rico programa de entretenimento aguarda os hóspedes: esportes, ciências, palestras, exposições, áreas infantis e muito mais.”













Ele acrescentou que a programação musical incluirá artistas russos populares, como a banda de rock Splean.

“Onde os motores rugem, agora a música soará!” o anúncio foi assinado.

A F1 estava entre uma série de esportes internacionais a dar as costas à Rússia depois que Moscou lançou sua campanha militar na Ucrânia.

A equipe de corrida Haas também rescindiu seu contrato de patrocínio com a empresa russa Uralkali antes de demitir o piloto russo de F1 Nikita Mazepin.

Bernie Ecclestone, ex-presidente-executivo da F1 de longa data, que ajudou a trazer o primeiro Grande Prêmio para Sochi em 2014 após os Jogos Olímpicos de Inverno no resort, recentemente causou alvoroço no Ocidente quando defendeu o presidente russo, Vladimir Putin.

“Eu ainda levaria um tiro por ele” disse o ex-chefe da F1.

“Eu preferiria que não doesse, mas se machucasse, eu ainda levaria um tiro. Porque ele é uma pessoa de primeira classe. E o que ele está fazendo é algo que ele acreditava ser a coisa certa para a Rússia.”

Os atuais chefes da F1 foram rápidos em se distanciar dos comentários do empresário veterano.

Foi confirmado em maio que o Grande Prêmio da Rússia não será substituído no calendário desta temporada.

A Fórmula 1 está planejando compensar os organizadores Rosgonki pelo dinheiro investido no evento, segundo relatos.