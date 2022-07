A estrela de Hollywood Pratt se envolveu em uma briga improvável com o campeão do UFC – CMIO Esportes

Israel Adesanya abordou as críticas feitas a ele pelo ator Chris Pratt pelo que a estrela de Hollywood considerou uma defesa chata de cinturão dos médios do lutador no UFC 276.

O neozelandês manteve sua faixa de 185 libras pela quinta vez na luta principal em Las Vegas ao derrotar Jared Cannonier confortavelmente por decisão unânime no último fim de semana.

Enquanto alguns achavam que a exibição era uma aula de defesa, outros achavam o concurso um festival de soneca.

Jurassic World e o líder da Marvel, Pratt, estava entre os críticos, e houve relatos de pessoas deixando a T-Mobile Arena na terceira rodada, pois vaias também podiam ser ouvidas durante a transmissão.

Respondendo às críticas de Pratt, Adesanya foi ao Twitter para enviar um clipe da estrela sendo atingida na boca com um teclado no sucesso de bilheteria de 2008 ‘Wanted’, que apresenta James McAvoy e Angelina Jolie, e foi dirigido pelo russo-cazaque Timur. Bekmambetov.

“Bom Dia,” ele legendou. “Eu sou o cara. Você é apenas um fã.”

Adesanya estava respondendo aos comentários que Pratt fez em um show pós-luta, onde expressou sua desaprovação com Adesanya falando besteira na preparação para a luta, mas não conseguiu ligar o calor em um caso morno que o viu usando seu jab para manter KO rei Cannonier na baía.

“Eu não conheço esse jogo – sou apenas um ator, mas não sou fã, cara” disse Pratt.

“Eu não sou um fã de sair como toda essa conversa, e depois apenas colocar um pouco de tagarelice. Eu sou como, ‘Vamos, cara. Você tem que lucrar aquela promessa de ser tão foda.'”

Adesanya também se dirigiu aos fãs que o vaiaram dizendo: “Fodam-se eles”.

"Eles estão todos aqui desde as 15h, estão todos bêbados. Eles não sabem o que é briga de verdade ou sutileza de verdade." ele alegou.













“Olha, eu já disse isso: os grandes, todos chegam a este ponto. Eu vi quando era apenas um fã. Ainda fã. Anderson Silva. GSP [Georges St-Pierre] . Lembro-me de lutas em que eu pensava ‘Foi uma luta fantástica’ e as pessoas as vaiavam. SGP. Um dos GOATs. E as pessoas iriam apenas vaiá-los”, Adesanya lembrou.

“E eu estou tipo o que diabos vocês estão assistindo? Seus idiotas. [Muhammad] Todos, [Floyd] Mayweather… a mesma coisa.

“Você chega a esse ponto em que é tão bom que as pessoas só querem ver você cair, não importa o que aconteça. E se não for uma performance espetacular, é tipo ‘Aaaaargh, ele nem é tão bom assim’.”

“Eu não vou arriscar minha saúde, arriscar meu cérebro. Eu faço isso, mas não vou fazer isso estupidamente só para o entretenimento de alguns grongos, alguns bêbados.” Adesanya também insistiu.

Chamando o brasileiro para fora após sua vitória, Adesanya pode enfrentar o desafiante Alex Pereira em sua próxima partida e tentar vingar duas derrotas para ele durante seus dias de kickboxing.