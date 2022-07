Estrela do basquete dos EUA se declara culpado em caso de drogas na Rússia – CMIO Esportes

A estrela do basquete feminino dos EUA, Brittney Griner, se declarou culpada em seu caso de drogas na Rússia, de acordo com relatórios do Tribunal da Cidade de Khimki, nos arredores de Moscou.

Griner, 31, entrou com o pedido quando seu julgamento foi retomado na quinta-feira.

“Eu gostaria de me declarar culpado, meritíssimo. Mas não houve intenção. Eu não queria infringir a lei”, A Reuters citou Griner dizendo em inglês, em comentários então traduzidos para o russo.

Griner, duas vezes campeã olímpica, foi detida no aeroporto Sheremetyevo, em Moscou, em 17 de fevereiro, depois que uma busca em sua bagagem encontrou cartuchos de vapor de haxixe proibidos.

Falando na quinta-feira, Griner explicou a presença dos cartuchos dizendo: “Eu estava com pressa de fazer as malas. E os cartuchos acabaram acidentalmente na minha bolsa.”

Sua detenção atraiu atenção generalizada até a Casa Branca, com autoridades dos EUA alegando que Griner foi “detidos indevidamente”.

O Kremlin refutou essas acusações, dizendo que não está envolvido no caso e que Griner deve enfrentar a lei russa como qualquer outra pessoa.

Um Griner algemado foi visto entrando no tribunal na quinta-feira usando óculos e uma roupa toda vermelha.

Depois que ela se declarou culpada, o julgamento foi adiado até 14 de julho, segundo a Reuters.

Se condenada por acusações de contrabando de drogas, ela pode pegar entre cinco e 10 anos de prisão. Antes do início do julgamento, um juiz ordenou que a detenção de Griner fosse estendida até dezembro, conforme o caso se desenrolasse.

Griner estava viajando para a Rússia para jogar pelo UMMC Ekaterinburg na liga russa, algo que ela fez nos últimos anos durante a offseason da WNBA em sua terra natal.

A estrela de 6 pés 9 polegadas – amplamente considerada entre as maiores jogadoras de basquete feminino de todos os tempos – geralmente joga pelo time feminino americano Phoenix Mercury e é oito vezes All-Star da WNBA.

A esposa de Griner, Cherelle, tem criticado o governo Biden e seus esforços aparentemente insuficientes para tentar garantir a libertação do jogador.

Foi revelado no início desta semana que Brittney Griner havia enviado uma carta manuscrita a Biden pedindo ajuda, que funcionários da Casa Branca disseram mais tarde que o presidente havia respondido. Funcionários da embaixada dos EUA na audiência de Griner na quinta-feira confirmaram que haviam passado a carta para ela.













Houve relatos não confirmados de que Griner poderia fazer parte de uma troca de prisioneiros com o empresário russo Viktor Bout, que está cumprindo 25 anos em uma prisão dos EUA por alegações de contrabando de armas.

No entanto, o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Ryabkov, rejeitou essa conversa na quinta-feira, dizendo que o caso de Griner ainda não havia terminado.

“Está claro que não concluímos os procedimentos judiciais necessários. Até que isso aconteça, não há nominais, formais, [or] fundamentos processuais para quaisquer outras etapas, para não mencionar qualquer outra coisa”, disse Ryabkov.

O funcionário criticou a atitude dos EUA em relação ao caso de Griner e suas declarações de que ela estava “detidos indevidamente”.

Ryabkov disse que era mais uma evidência da incapacidade das autoridades dos EUA“perceber adequadamente o mundo ao seu redor” e que isso faz “difícil de se envolver em uma discussão substantiva de vários tipos de trocas”.

Falando à mídia americana no mês passado, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Griner não deve ser tratada como uma exceção simplesmente porque é estrangeira.