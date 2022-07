Estrela nascida na Rússia chega à final de Wimbledon — CMIO Esportes

Elena Rybakina, nascida em Moscou, chegou à final feminina em Wimbledon depois de derrotar a ex-campeã Simona Halep em dois sets em seu encontro na quinta-feira.

Agora representando o Cazaquistão, Rybakina, de 23 anos, produziu o que alguns chamaram de seu melhor desempenho na SW19 e foi muito poderosa para sua rival romena, a quem derrotou por 6-3, 6-3.

Com a vitória, Rybakina armou um confronto no sábado com Ons Jabeur, da Tunísia, que venceu Tatjana Maria na outra semifinal.

Ambas as mulheres disputarão a primeira final de Grand Slam quando se encontrarem no All England Club.

O terceiro cabeça de chave Jabeur é o primeiro jogador árabe a chegar a uma final de Grand Slam de simples na era Aberta, enquanto o número 17, Rybakina, é o primeiro jogador de simples do Cazaquistão a chegar a uma grande final na história do tênis.

A jovem representou a Rússia até 2018 e depois trocou de aliança depois de receber a cidadania do Cazaquistão e mais financiamento para ajudar em sua trajetória de carreira.

Isso significa que Rybakina não foi sujeito à proibição de russos em Wimbledon este ano como resposta à operação militar na Ucrânia.

Mesmo assim, Rybakina é a primeira jogadora nascida na Rússia a chegar à final do espetáculo britânico desde Maria Sharapova em 2011.

Sharapova caiu no último obstáculo para Petra Kvitova naquele ano, mas venceu Serena Williams em sua edição de 2004 aos 17 anos.

Se for bem-sucedido no fim de semana, Rybakina será o primeiro craque do tênis nascido na Rússia a vencer Wimbledon em 18 anos.

Reagindo à sua vitória, Rybakina disse que era um “grande partida” e chamou Halep de “grande campeão” com quem ela compartilhou “muitos difíceis” encontros.

“Eu estava muito focado hoje e estou muito feliz com meu desempenho porque acho que joguei muito sólido hoje.

“Eu estava nervoso, é claro”, Rybakina admitiu. “Mas acho que as partidas anteriores me ajudaram com minha primeira partida na quadra 1 outro dia, e hoje foi a primeira vez na quadra central. Mas acho que as atmosferas que tive me ajudaram.

“Quando saí, estava nervoso, mas estou muito feliz por ter conseguido vencer”, ela adicionou.

Rybakina afirmou que estava mentalmente preparada para Halep e fez tudo o que podia para vencer enquanto previa outro “grande partida” contra Jabeur, que ela descreveu como um “jogador muito complicado”.

“Não vai ser fácil jogar contra seus drop shots e voleios. Acho que vai ser uma grande partida e vou aproveitar, acho que já fiz o trabalho, então é hora de aproveitar [the] quadra,” Ribakina concluiu.

Rybakina deve ganhar £ 2 milhões (US $ 2,4 milhões) em prêmios em dinheiro se vencer o torneio, embora nenhum ponto no ranking da WTA seja oferecido depois que a organização puniu Wimbledon por sua proibição de jogadores russos e bielorrussos.

Devido a isso, ela deve manter sua posição de número 23 do mundo, apesar de sua impressionante corrida até a final.