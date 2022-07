Washington Capitals aborda o retorno de Ovechkin da Rússia — CMIO Esportes

O gerente geral Brian MacLellan comentou em meio a alegações de que alguns clubes da NHL têm ‘medos’ sobre as estrelas russas não retornarem

A equipe da NHL Washington Capitals não está preocupada que seu capitão e jogador estrela Alex Ovechkin ou seus compatriotas tenham problemas para retornar aos EUA da Rússia antes do início da temporada.

Preocupações surgiram na América do Norte depois que a nova contratação do Philadelphia Flyers, Ivan Fedotov, foi detida em São Petersburgo na semana passada, supostamente por suspeita de evasão do serviço militar. O goleiro, de 25 anos, está concluindo os estudos em um centro militar no norte da Rússia.

Em geral, as viagens restritas entre a Rússia e os EUA e o Canadá devido ao conflito militar na Ucrânia também levaram a reservas sobre a seleção de estrelas russas no draft da NHL, que começa na quinta-feira, e de acordo com o The Athletic essas preocupações se estendem a estrelas estabelecidas possivelmente não ter permissão para ir ao exterior visitando seus entes queridos em casa.

Conforme explicado à Sportsnet no Canadá, no entanto, essas não são preocupações compartilhadas pelo gerente geral do Washington Capitals, Brian MacLellan, em relação ao capitão Ovechkin e outros russos da equipe.













“Acho que obviamente há um pouco de incerteza”, MacLellan confessou. “Mas conversando com nossos caras, acho que todos estão bastante confortáveis ​​​​de voltar e jogar no próximo ano, então posso ver o que nossos jogadores dizem e seu nível de conforto com isso.

“E pode haver alguma incerteza, mas acho que estamos bastante confiantes de que todos voltarão a jogar”, disse. ele adicionou.

Os comentários de MacLellan ocorrem em meio ao homólogo do Minnesota Wild, Bill Guerin, negando relatos de algumas seções da mídia russa de que seu jogador Kirill Kaprizov havia retornado imediatamente aos EUA depois que Fedotov foi detido.

“Ele está na Rússia e está indo bem” Guerin disse sobre Kaprizov após uma reunião anual de gerentes gerais no draft em Montreal. “Ele está com seus amigos e com sua família.”

Guerin acrescentou que não era “muito preocupado” sobre Kaprizov voltar para a Rússia depois que o Minnesota foi eliminado dos playoffs nas finais da Copa Stanley, e ele não está preocupado se voltará ou não.













“Tudo o que estou tentando fazer é obter informações e não pular a arma ou apertar o botão de pânico em nada”, disse. Guerin estressado.

Houve alegações, desde que refutadas por fontes que falaram com a RT, de que Fedotov e Kaprizov eram suspeitos de obter documentos militares fraudulentos para evitar o serviço.

Quanto a Fedotov, o gerente geral dos Flyers, Chuck Fletcher, não pode fornecer nenhuma atualização e acha que é “é melhor eu limitar meus comentários públicos sobre o assunto.”

“Obviamente, é uma situação sensível, e estamos fazendo o nosso melhor para ficar a par dos desenvolvimentos, e essa é provavelmente a melhor maneira de deixá-la”. Fletcher afirmou ainda.

O gerente geral do New York Islanders, Lou Lamoriello, também não está preocupado com a possibilidade de Ilya Sorokin não retornar, e afirmou que o jovem goleiro que está atualmente na Rússia tem “sem rolamentos” sobre o que a franquia decide fazer com seu rival posicional e compatriota Semyon Varlamov, que tem um ano restante em seu contrato atual.

A nova temporada da NHL está marcada para começar em 7 de outubro.