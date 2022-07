Ex-chefes de futebol aprendem o destino em caso de fraude de US $ 2 milhões – CMIO Esportes

Os ex-presidentes da FIFA e da UEFA foram a julgamento por suspeita de pagamento fraudulento

O ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, e Michel Platini, ex-chefe da Uefa, foram absolvidos por um tribunal suíço em seu longo caso de corrupção. A dupla enfrentou processos criminais por um pagamento de 2 milhões de francos suíços (US$ 2,05 milhões) que o então chefe da FIFA, Blatter, providenciou para o colega da UEFA, Platini, em 2011.

Os promotores argumentaram que o motivo que a dupla havia dado para o pagamento, que eles disseram ser baseado em um “acordo de cavalheiros” feito em 1998 pelos serviços prestados por Platini como consultor, era uma mentira.

As suspeitas foram levantadas sobre o momento da transferência de 2011, que ocorreu quando Blatter estava buscando a reeleição como chefe da FIFA e a posição de Platini na UEFA significava que ele tinha uma influência considerável nas eleições europeias.













Os promotores do Tribunal Criminal Federal da cidade suíça de Bellinzona pediram penas de prisão suspensa de 20 meses para os dois, embora o tribunal tenha decidido que eles deveriam ser absolvidos em seu veredicto na sexta-feira. A Platini pode agora ter o pagamento devolvido.

O tribunal explicou em uma declaração escrita que “Depois de examinar e avaliar todas as provas e provas circunstanciais, bem como ouvir várias testemunhas na audiência principal, o tribunal criminal chegou à conclusão de que o resultado da prova corrobora a versão do acusado [Blatter and Platini].

“Os fatos da acusação não podem, portanto, ser considerados como tendo sido criados com uma probabilidade que beira a certeza.”

Em resposta à decisão, a FIFA divulgou um breve comunicado dizendo que “toma nota do veredicto” mas “aguardará o julgamento fundamentado completo antes de comentar mais.”

Blatter e Platini foram suspensos por oito anos do futebol em 2015, quando o caso surgiu, embora mais tarde isso tenha sido reduzido para seis anos.

Blatter, no entanto, foi atingido com uma segunda proibição da FIFA no ano passado, que durará até 2028, após uma investigação ética sobre o pagamento de bônus.

O francês Platini, de 67 anos, foi anunciado como um dos melhores jogadores de futebol de sua geração, vencendo a Bola de Ouro três vezes durante seu auge na década de 1980.

Ele alegou que o caso contra ele era parte de um esforço para arruinar suas chances de se tornar presidente da FIFA. Ele deixou formalmente o cargo de chefe da UEFA em 2016.

“Eu queria expressar minha felicidade por todos os meus entes queridos que a justiça finalmente foi feita após sete anos de mentiras e manipulação”, disse. Platini disse em um comunicado após o veredicto de sexta-feira.

“Eu ficava dizendo: minha luta é uma luta contra a injustiça. Ganhei um primeiro jogo. Neste caso, há culpados que não compareceram durante este julgamento. Deixe-os contar comigo, vamos nos encontrar novamente porque não vou desistir e vou até o fim na minha busca pela verdade.”

Blatter, de 86 anos, foi durante muito tempo considerado um dos homens mais poderosos do futebol mundial. O suíço ingressou na FIFA em meados da década de 1970 e tornou-se seu presidente em 1998, antes de renunciar em 2015, quando uma lista crescente de escândalos o atingiu.

“Primeiro de tudo, tenho que dizer que estou muito feliz cara” disse Blatter fora do tribunal na sexta-feira.

“Sou um homem feliz porque também tenho que agradecer ao tribunal hoje, a esta cidade, às pessoas no tribunal, pela maneira como analisaram a situação e explicaram por que nós dois não fizemos nada. ”