Manchester United deu novo golpe em Ronaldo na saga de transferências – CMIO Esportes

Os fanáticos por futebol na Tailândia ficarão desapontados com os relatos de que Cristiano Ronaldo perderá a primeira etapa da turnê de pré-temporada do Manchester United.

Os Red Devils voam para o sudeste da Ásia na sexta-feira, mas Ronaldo não estará entre eles, conforme confirmado por um porta-voz do clube ao Manchester Evening News.

“Cristiano Ronaldo não fará parte da festa do Manchester United programada para partir para nossa turnê de pré-temporada na Tailândia e Austrália na sexta-feira. Ele recebeu folga adicional para lidar com um problema familiar”, acrescentou. disse o porta-voz.

“Cristiano continua sob contrato com o Manchester United por mais uma temporada e não está à venda”, foi adicionado.













O atacante português não se apresentou no primeiro dia de treinamento de pré-temporada sob o comando do novo técnico Erik ten Hag na segunda-feira e não foi visto no complexo Carrington do clube durante toda a semana.

Citando razões familiares aceitas pelo clube como estando por trás de sua ausência, esta mesma questão significa que Ronaldo terá uma folga adicional enquanto ele foi visto aparecendo nas instalações da seleção de Portugal em Lisboa.

Antes de seu não comparecimento, Ronaldo efetivamente entregou um pedido de transferência no fim de semana passado, ao dizer ao clube para ouvir ofertas razoáveis ​​para ele de equipes rivais em uma tentativa de jogar na Liga dos Campeões.

Enquanto o United está convencido de que Ronaldo, que tem um ano de sobra em um contrato de duas temporadas, não será dispensado, outros relatórios afirmaram que eles estão dispostos a ouvir ofertas, pois não querem manter o contrato de 37 anos. -velho em seus livros contra sua vontade.













O Chelsea e seu novo proprietário, Todd Boehly, teriam interesse concreto na ex-estrela do Real Madrid, embora os gigantes alemães Bayern de Munique pareçam ter se descartado da disputa.

“Por mais que aprecie Cristiano Ronaldo como um dos maiores [footballers ever]uma transferência não se encaixaria em nossa filosofia”, lenda do clube e CEO Oliver Kahn disse ao Kicker esta semana.

As especulações de transferência e os motivos familiares relatados de Ronaldo significam que não há certezas de que o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro também fará a etapa da Austrália da turnê do United.

O United enfrenta o rival Liverpool em Bangkok em 12 de julho, e depois voa para o sul para enfrentar o Melbourne Victory no MCG em 15 de julho, o Crystal Palace também em Melbourne em 19 de julho e o Aston Villa em Perth em 23 de julho.