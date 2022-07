Trio russo escolhido na primeira rodada do draft da NHL — CMIO Esportes

Alguns sugeriram que as estrelas russas seriam menos atraentes para os times de hóquei no gelo da América do Norte

Três franquias da NHL deixaram de lado os medos em relação aos jogadores russos para escolher três deles na primeira rodada do draft em Montreal.

Devido a complicações relacionadas à operação militar da Rússia na Ucrânia, que resultaram em viagens restritas de e para a América do Norte, foi sugerido que os jogadores russos não fossem selecionados na primeira rodada do draft pela primeira vez desde 2005.

Na quinta-feira, isso foi provado errado quando três grandes equipes escolheram um trio de russos em potencial para fazer parte de seus elencos para a próxima temporada na primeira rodada de 32 escolhas.

O primeiro selecionado da Rússia foi Pavel Mintyukov pelo Anaheim Ducks, cujo gerente Pat Verbeek comentou ao Toronto Star: “O talento é inegável.”

“Estamos procurando levar nossa franquia na direção certa, para vencer a Stanley Cup, e achamos que esse jogador realmente vai nos ajudar a chegar lá”. Verbeek acrescentou.

Depois que Mintyukov recebeu uma nova equipe, o Washington Capitals, que já possui o principal jogador russo no capitão Alexander Ovechkin, escolheu seu compatriota Ivan Miroshnichenko com a 20ª escolha geral.

Diagnosticado com linfoma de Hodgkin em março, a temporada de juniores de Miroshnichenko foi interrompida na Rússia, mas desde então ele recebeu autorização para voltar a jogar.

No entanto, não deve ser surpresa que ele tenha sido escolhido pelos Capitals, dados os comentários que seu gerente geral Brian MacLellan fez à Sportsnet nesta semana sobre o retorno seguro de Ovechkin e outros russos da equipe de sua terra natal.

“Acho que obviamente há um pouco de incerteza”, admitiu MacLellan. “Mas conversando com nossos caras, acho que todos estão bastante confortáveis ​​​​de voltar e jogar no próximo ano, então posso ver o que nossos jogadores dizem e seu nível de conforto com isso.

“E pode haver alguma incerteza, mas acho que estamos bastante confiantes de que todos voltarão a jogar.”

Quatro escolhas depois de Miroshnichenko, o Minnesota Wild apostou em Danila Yurov pela terceira e última escolha russa da primeira rodada.

Isso refutou um rascunho simulado do diretor da NHL Central Scouting, Dan Marr, que concluiu com os russos sendo completamente excluídos da primeira rodada pela primeira vez em 17 anos.

Todos os três jovens escolhidos na quinta-feira deveriam ir na primeira rodada, mas dúvidas sobre a probabilidade de chegar aos EUA também foram desencadeadas pela situação do prospecto do Philadelphia Flyers Ivan Fedotov, que foi detido em St. Petersburg supostamente por suspeita de evasão do serviço militar.

Anteriormente atuando no CSKA Moscou até assinar com os Flyers em maio, o goleiro de 25 anos agora está concluindo os estudos em um centro militar localizado no norte da Rússia.

Abordando as viagens e as preocupações dos jogadores russos que não retornam das pausas da pós-temporada, o comissário da NHL Gary Bettman insistiu na quinta-feira que a liga precisa “respeite o processo quanto ao que se passa.”













“Os jogadores russos que ainda residem na Rússia precisam ter certeza de que estão tomando as melhores decisões possíveis para si e para suas famílias”, disse. acrescentou Bettman.

O chefe da NHL afirmou que os times de hóquei norte-americanos e o campeonato “provavelmente não tem a história completa sobre o que está acontecendo em termos do relacionamento de cada jogador na Rússia em relação ao governo.”

Com a temporada da NHL marcada para começar em outubro, as seis rodadas finais do draft deste ano acontecerão em Montreal na sexta-feira.