Putin quer que o hóquei russo desafie a NHL — CMIO Esportes

O presidente russo, Vladimir Putin, disse que gostaria de ver o hóquei no gelo em sua terra natal oferecer mais rivalidade à NHL norte-americana, que há muito está estabelecida na liga de elite do esporte.

A Rússia possui seu próprio equivalente na NHL na forma da Kontinental Hockey League (KHL), fundada em 2008 e apresenta predominantemente equipes da Rússia, mas também da Bielorrússia, Cazaquistão e China.

Apesar do crescimento da KHL desde a sua criação, a Rússia continuou vendo a saída de seus maiores nomes para a NHL.

Falando com o presidente da KHL, Alexei Morozov, na quinta-feira, Putin expressou suas esperanças de que a liga russa possa continuar a melhorar e dar ao seu colega norte-americano uma corrida pelo seu dinheiro.













“Eu realmente gostaria de ver a competição entre hóquei norte-americano, hóquei europeu, [and] que seja o hóquei russo”, disse Putin.

“Parece-me que realmente se tornou mais interessante do que antes da criação do KHL.”

Putin falou de seu papel como um iniciador chave na fundação do KHL em 2008, e reiterou que tinha um interesse pessoal em vê-lo florescer.

“Quero desejar-lhe sucesso. Você sabe que eu criei o KHL, então estou interessado em você ter sucesso”, disse o líder russo.

Na temporada passada, um quarteto de estrelas russas se alinharam nas finais da NHL Stanley Cup quando o Colorado Avalanche – com Valeri Nichushkin – derrotou o Tampa Bay Lightning, cuja lista inclui Nikita Kucherov, Mikhail Sergachev e Andrei Vasilevskiy.

Em outros lugares, nomes como a estrela de longa data do Washington Capitals, Alexander Ovechkin, Evgeni Malkin, do Pittsburg Penguins, e a dupla do New York Rangers, Igor Shesterkin e Artemi Panarin, também são grandes nomes da NHL.

Dado o status da Rússia como uma importante fonte de talento no hóquei, o esporte tem visto uma discussão particular sobre como pode ser afetado pelas tensas relações entre a Rússia e o Ocidente.

Antes do draft da NHL desta semana, foi sugerido que os jovens russos poderiam ser menos atraentes para as equipes norte-americanas, embora no final três russos tenham sido selecionados na primeira rodada.













Em outros lugares, foi alegado que algumas equipes da NHL temiam que os jogadores russos não voltassem das pausas da pós-temporada em sua terra natal.

No entanto, essa noção foi descartada pelo gerente geral da Washington Capitals, Brian MacLellan, que disse estar confiante de que nomes como Ovechkin e outros retornariam.

Na KHL, parte das consequências do conflito na Ucrânia foi que a equipe Jokerit, sediada em Helsinque, e o clube letão, Dinamo Riga, saíram da liga para a temporada 2022/23.

As autoridades de hóquei da Letônia, Finlândia e Suécia disseram que banirão qualquer um de seus jogadores da seleção nacional se optarem por jogar na KHL.

Em nível diplomático, o presidente finlandês Sauli Niinisto disse à mídia italiana que não consideraria mais jogar hóquei com Putin, depois que os dois foram vistos no gelo juntos em 2012.

O Kremlin respondeu dizendo que não seria uma grande perda para Putin, que não tem escassez de parceiros para formar times sempre que joga.