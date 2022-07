Estrela nascida na Rússia dá ‘dor de cabeça’ em Wimbledon, afirmam mídia – CMIO Esportes

Wimbledon é forçado a lidar com uma verdade desconfortável antes da final feminina de sábado

Apesar de representar o Cazaquistão nos últimos anos, Elena Rybakina pode dar um golpe na posição anti-russa de Wimbledon na final feminina de sábado no All England Club.

A moscovita Rybakina, de 23 anos, representou a Rússia nos primeiros anos de sua carreira antes de optar por mudar sua nacionalidade para o Cazaquistão logo após seu aniversário de 19 anos, após receber apoio financeiro da Federação de Tênis do Cazaquistão.

E enquanto a bandeira do Cazaquistão vai voar antes de seu confronto na Quadra Central contra o terceiro cabeça de chave Ons Jabeur no sábado, sua presença na partida final provocou algum nervosismo em Londres, a julgar pela reação da mídia ocidental.













O Wimbledon deste ano está entre os mais dramáticos vistos no SW19 em algum tempo; Nick Kyrgios e Stefanos Tsitsipas entraram em guerra (quase literalmente) em uma partida furiosa na quadra central, enquanto Rafael Nadal desistiu antes de sua partida semifinal com Kyrgios, dando ao australiano a primeira qualificação para uma final de Wimbledon na história do torneio, para citar mas duas das narrativas de manchete que dominaram o evento até agora.

Mas tudo isso – a improvável corrida de Kyrgios até a final, ou a busca de Novak Djokovic por seu primeiro Grand Slam do ano – foi conduzido sob um véu de controvérsia depois que os chefes de Wimbledon recusaram a entrada de jogadores da Rússia ou da Bielorrússia: uma sanção esportiva colocada sobre alguns dos melhores do mundo como penitência pela ação militar da Rússia na Ucrânia.

Presumivelmente, isso foi projetado para proibir alguns dos melhores jogadores do mundo, como Daniil Medvedev da Rússia ou Aryna Sabalenka da Bielorrússia, de triunfar no coração do esporte britânico e impedir quaisquer supostos problemas de relações públicas que se seguiriam.

Como diz o The Times: “A ótica da Duquesa de Cambridge apresentando o Venus Rosewater Dish a um jogador que nasceu em Moscou e representou a Rússia no nível júnior vai se chocar um pouco.“

Chocante ou não, depois que Rybakina derrotou a ex-campeã Simona Halep na semifinal, o destino decretou um cenário em que Kate Middleton pode muito bem apresentar troféus neste fim de semana para uma mulher nascida na Rússia e um australiano (Kyrgios) devido a tribunal por uma suposta agressão .

Elena Rybakina vence Simona Halep por 6-3 e 6-3 para chegar à primeira final do Grand Slam da carreira #Wimbledon. Um jogador nascido em Moscou, que representou a Rússia até 2018, disputará uma final em um ano de Wimbledon banido russos e bielorrussos. A ironia. pic.twitter.com/iaONMbGwYl — José Morgado (@josemorgado) 7 de julho de 2022

O Guardian, por sua vez, referiu-se à corrida de Rybakina até a final como um “dor de cabeça.”

“Impossível não se encantar com a felicidade e alegria de Rybakina – assim como a qualidade de seu tênis,” eles disseram.

“No entanto, nos bastidores, e seus sorrisos imaculados, os trajes de Wimbledon estão, sem dúvida, embaralhados de forma desconfortável.”

Dificilmente o cenário que o All England Club estava imaginando há algumas semanas – como alguns apontaram online.

Então, Kate Middleton apresentará troféus para:- um russo;- um homem que deve ir ao tribunal por suposta agressão. — Oleg S. (@AnnaK_4ever) 7 de julho de 2022

Wimbledon não apenas fez o jogador russo Daniil Medvedev ser o número 1 do mundo ao bani-lo do torneio, mas também ter uma russa Elena Rybakina jogando na final 😍 só que ela tem *a bandeira certa* para participar . pic.twitter.com/UV8WadhWuW — Krista (@BwehRublev) 7 de julho de 2022

Se Rybakina, que nasceu na Rússia, vencer Wimbledon, toda a deslegitimação do torneio que Wimbledon causou ao banir jogadores russos terá sido em vão. Acho que alguns organizadores estão começando a suar. — Stephen Boughton (@theslicestephen) 7 de julho de 2022

Rybakina, no entanto, faz questão de ressaltar que sua decisão de representar o Cazaquistão claramente não foi um casamento de conveniência projetado para contornar a proibição de Wimbledon aos atletas russos, tendo feito a troca em 2018.

“Já estou jogando pelo Cazaquistão há muito tempo”, disse ela, referindo-se à situação geopolítica fervendo sob a superfície de sua presença em Londres.

“Estou muito feliz por representar o Cazaquistão. Eles acreditaram em mim. Não há mais dúvidas sobre como me sinto.”

No entanto, antes da primeira partida de Grand Slam de sua carreira, Rybakina evita alimentar qualquer chama política e se recusou a ser atraída para uma discussão sobre nacionalidade ou onde ela considera sua casa.

Em vez disso, ela diz que é uma espécie de nômade errante.

“Acho que sou baseado em turnê porque estou viajando toda semana,” ela disse.

“A maior parte do tempo eu passo em turnê. Eu treino na Eslováquia entre os torneios. Fiz acampamentos em Dubai. Então eu não moro em lugar nenhum, para ser honesto.”

Apesar de hastear a bandeira do Cazaquistão e declarar suas credenciais como cidadã do mundo, Rybakina pode se tornar a primeira vencedora russa de um título de simples de Wimbledon desde que Maria Sharapova surpreendeu o mundo quando adolescente em 2004.

Em meio a todos os seus esforços para livrar os russos do torneio deste ano, Wimbledon ainda não pode evitar a influência russa no All England Club.