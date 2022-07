Clube da Premier League sabia das acusações de estupro de jogador por meses – mídia – CMIO Esportes

Um clube da Premier League foi informado de sérias alegações de agressão sexual feitas contra um de seus jogadores no final do ano passado, mas optou por continuar selecionando o jogador não identificado durante o restante da temporada, segundo o The Guardian.

Na segunda-feira, a jogadora, que não pode ser identificada por motivos legais, foi presa pela polícia do Reino Unido depois de receber uma denúncia de que uma mulher de 20 anos havia sido estuprada em junho de 2022.

O homem, que a polícia diz ter 29 anos, é considerado um jogador de destaque de um clube da Premier League e deve ser um forte candidato à seleção para a seleção de sua seleção para a Copa do Mundo antes do torneio no Catar no final deste ano. ano.

O jogador de futebol foi levado sob custódia policial na madrugada de segunda-feira, 4 de julho, antes de ser libertado sob fiança na terça-feira, aguardando outras obrigações em agosto.













As autoridades posteriormente prenderam novamente o jogador por suspeita de outras agressões sexuais enquanto ele estava sob custódia.

“Em 4 de julho, uma alegação de estupro de uma mulher de 20 anos foi relatada à polícia”, detalhou um comunicado da Scotland Yard.

“Foi relatado que o suposto estupro aconteceu em junho de 2022. Em 4 de julho, um homem de 29 anos foi preso em um endereço em Barnet por suspeita de estupro e levado sob custódia.

“Enquanto estava sob custódia, ele foi preso por suspeita de dois incidentes de estupro que teriam sido cometidos em abril e junho de 2021 contra uma mulher diferente na casa dos 20 anos. Ele foi posteriormente libertado sob fiança até uma data em agosto. As investigações sobre as circunstâncias estão em andamento.”

O clube em questão se recusou a comentar o assunto, mas o relatório indica que eles continuaram a selecionar o jogador de futebol para a primeira equipe, mesmo depois de serem informados de que ele havia sido acusado de agressão sexual grave.

O relatório vem cerca de cinco semanas depois que outro jogador da Premier League, Benjamin Mendy, do Manchester City, foi acusado pela polícia do Reino Unido de uma oitava acusação de estupro depois que um novo queixoso se apresentou à polícia. Ele também é acusado de uma tentativa de estupro.

Mendy não foi suspenso por seu clube após sua prisão inicial, mas o clube optou por esperar até que ele fosse acusado pela polícia em agosto do ano passado antes de suspendê-lo. Eles também continuaram a selecioná-lo para o time principal até que ele foi oficialmente acusado.